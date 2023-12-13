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马德里中国文化中心成立十周年纪念活动举行

2023年12月13日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里12月12日电 （记者颜欢）当地时间12月11日，马德里中国文化中心成立十周年纪念活动在西班牙首都马德里隆重举行。中国驻西班牙大使姚敬、马德里市政府文体旅局文化事务总协调员玛丽亚·何塞·巴雷诺和中国驻马德里旅游办事处主任杨长青等中西各界友好人士出席活动。

活动现场嘉宾合影。马德里中国文化中心供图

活动现场嘉宾合影。马德里中国文化中心供图

姚敬表示，马德里中国文化中心成立十年来，已经成为西班牙民众了解中国的重要窗口。希望马德里中国文化中心以十周年为新起点，与西班牙文化和旅游界同仁不断深化合作，促进两国人民出入相友、相知相亲。

玛丽亚·何塞·巴雷诺表示，马德里中国文化中心与马德里市政府密切合作，举办了诸多推动西中文化交流的精彩活动，多年来与马德里政府联合推出了富有创意的生肖海报，为西班牙当地民众留下了许多美好的回忆。

杨长青回顾了马德里中国文化中心的发展历程，并对给予中心支持和帮助的社会各界人士致以衷心感谢。杨长青表示，马德里中国文化中心将秉承初心，继续履行好文化交流、旅游推广、教学培训、信息服务等重要职能，为中西两国文明交流互鉴作出新的贡献。

(责编：于洋、吴成良)

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