新华社布加勒斯特12月13日电（记者张改萍）“山海有情 天辽地宁”2023辽宁文化旅游周12日晚在罗马尼亚首都布加勒斯特中国文化中心开幕。

中国驻罗马尼亚大使韩春霖在开幕式上说，此次文旅系列活动将为罗马尼亚人带来独特的文化体验。今年以来，两国互推互派人员参加各类文化活动和体育赛事，促进了两国人民相知相亲。期待中罗双方继续深化在文化、教育、体育、旅游等领域的交流合作，助推中罗全面友好合作关系迈上新台阶。

辽宁省文化和旅游厅一级巡视员赵奎伟表示，希望通过此次活动让当地民众感受中国辽宁音乐、舞蹈、非遗的独特魅力，感受辽宁壮丽风景和热情好客的民风。

辽宁省歌舞团在开幕式上表演了《尕妹子》《旗韵娉婷》等民族舞蹈，演奏了《茉莉花》《扬鞭催马运粮忙》《花好月圆》等曲目，罗马尼亚社会各界近百人观看了演出。演出结束后，观众还现场体验了辽宁非物质文化遗产烙画、皮影技艺，观看了图文展览《中国汉字发展史》。

辽宁文化旅游周活动由布加勒斯特中国文化中心、辽宁省文化和旅游厅共同主办，主要活动将持续三天，展览展期一个月。

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