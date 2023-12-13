作者：乐文特 (LeventeHorváth)

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任

匈牙利原驻上海总领事

第24届中欧领导人会晤于12月7日至8日在北京举行。中欧领导人会晤始于1998年，在此之下双方还建立了多个级别的对话磋商机制。2006年，欧盟委员会发布文件《欧盟与中国：更紧密的伙伴，承担更多责任》，标志着欧盟对华态度出现转折：中国不再被视为一个能带来大量机遇的伙伴，而更被看作一个竞争者和挑战。

中国应对2008年全球经济危机的表现和“一带一路”倡议的提出，使一些欧盟国家看到了与中国合作所蕴含的巨大潜力，但欧盟整体却依然与中国保持着距离。德国、匈牙利等国积极推动与中国建立更深层次联系：2015年，匈牙利率先同中国签署了共建“一带一路”合作文件。自2015年以来，德国、意大利等欧洲国家成为亚洲基础设施投资银行的创始成员。2020年12月30日，历经七年艰难谈判，中国国家主席习近平与时任德国总理默克尔、法国总统马克龙、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤，共同宣布如期完成中欧全面投资协定谈判，当天正好是德国担任欧洲理事会轮值主席国的最后一天。

中国与欧盟互为重要贸易伙伴。2022年，中欧双边货物贸易同比增长22.8%，达到了创纪录的8563亿欧元，日均贸易额超20亿欧元。其中欧盟对华出口增长3.1%，达2300亿欧元；欧盟自华进口增长32%，达6260亿欧元。

图片来源：中国日报

然而，中美贸易战却给中欧关系造成了深刻影响。

2021年，中欧全面投资协定谈判完成后不久便遭欧盟冻结。当年年底，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布了欧洲版全球基建计划——“全球门户”计划，该计划粗看上去与中国的“一带一路”倡议惊人雷同，但它更侧重于意识形态方面，而非经济合作与发展。今年，在中国同150多个国家共庆“一带一路”倡议提出十周年之际，诞生两年的“全球门户”计划却仍鲜为人知，无成果可示。美国版全球基建计划——“重建更美好世界” (B3W) 计划也同样如此。

西方无法接受亚洲国家政治与经济实力的增长，更无法接受500年来拥有殖民霸权的大西洋时代已经结束。但令他们最无法接受的是，西方以外的世界如今不愿再基于西方意识形态开展合作，而是希望基于各国自身利益进行经济合作与共同发展——“全球门户”计划和B3W正是基于前一种合作模式，它们至今乏善可陈；而“一带一路”倡议则是后一种，正如前文中所说，它在提出10年来，已经取得了丰硕成果。

图片来源：新华社

今年以来，欧盟没有基于双方密切的经济联系和欧盟国家自身的经济利益来重新思考同中国的政治关系，也没有在和平、合作、互敬、互惠的基础上启动新的谈判，而是继续推进对华的“去风险”政策。与此同时，中国对欧盟的做法给出了冷静回应。例如，在10月举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛后的新闻发布会上，中国外交部长王毅表示，“一带一路”倡议可以同“全球门户”计划对接，发挥各自优势，形成合力，共同帮助发展中国家加快建设基础设施。

匈牙利是唯一参加本届“一带一路”国际合作高峰论坛的欧盟国家。为及时应对不断变化的世界秩序，匈牙利于2010年宣布了“向东开放”政策，该政策旨在推动国际关系多样化，并在现有的西方伙伴关系之外，同中国和其他亚洲国家建立更紧密的政治和经济联系。

欧盟领导人应当对中国展现新态度和新的相处方式。中国是欧盟最大的经济伙伴之一，欧盟态度的转变将有助于在双方谈判的过程中追求共同利益。

本文原标题为 "Sensible about-turn"

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实习生秦可、秦迦勒亦有贡献

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