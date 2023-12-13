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遇见中国｜爱上古筝的泰国姑娘阿梦迪拉：在筝音中探索漫漫历史长河中的中国智慧与魅力

2023年12月13日10:42 | 来源：环球资讯广播
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因为向往，他们来到中国；因为梦想，他们选择留下。当外国人“遇见中国”，究竟会碰撞出怎么样的火花？环球资讯广播特别策划“遇见中国”，听外国友人与中国的“对话”。

古筝之音，温婉悠长，在弹拨之间诠释着中国的哲思与智慧。来自泰国的阿梦迪拉自小就深爱此音，并充满向往。一起来听听阿梦迪拉“遇见中国”、“遇见古筝”的故事。

爱上古筝的泰国姑娘阿梦迪拉：在筝音中探索漫漫历史长河中的中国智慧与魅力

来自泰国的阿梦迪拉，有着一个诗意的中文名字“杨柳”。乌黑茂密的长发，在弹起古筝的时候，静静地垂在耳畔，有着岁月静好的美感。

杨柳现在就读于北京语言大学国际中文学院汉语言专业，是一名大二的学生。当说起与中国的故事、与古筝的缘分时，她回忆道：

我高中的时候，就学习过中国的文化历史，老师也讲过现代中国的经济和发展。特别是我们的公主，她就很喜欢中国的文化，而且还是古筝十级，所以我第一次来北京语言大学的时候，就想看看有没有古筝课，我看到有的时候就选择了。

杨柳在弹奏古筝

杨柳在弹奏古筝

第一次弹奏古筝，杨柳就沉醉在那清冽婉转的筝音里，带着千年情愫的声音，仿佛心灵的呢喃，给她带来了灵魂的触动。在杨柳看来这一切都是命中注定的缘分，于是她投入了全部的努力去学习古筝，并得到了老师的认可，在学习了仅仅三个月的时候，杨柳就得到了上台表演的机会。

我现在学了差不多两个学期了，每一次的学习，我都觉得更贴近它，更能感受它的优雅美丽。我第一次在台上很紧张，可是表演得很顺利，我也得到了许多外国朋友和中国朋友的称赞，这让我比以前更有自信，也让我感到温馨和幸福。那次表演的《书韵》是《高山流水》里的一篇，听起来是很让人激动，蕴含着生机勃勃的感情。很有节奏感，一弹就是古人摇头晃脑在读书的那种节奏，很有意思。

通过学习古筝，杨柳更深地了解了中国的文化。她说，每一首曲子都诉说着中国从古至今的传奇，他们是中国文化的载体。当筝音响起，自己总能感受到漫漫历史长河中流淌着的中国智慧。

对我来说，在学古筝中，我更了解了中国文化，不同的曲子都有自己的故事、 表现方式。比如，北方和南方弹古筝的节奏就有差异。南方的听起来让心里觉得温柔、放松，以及一点点的伤感，就像中国南方那种水乡一样温柔的感觉。北方的演奏令人感到积极、兴奋和兴高采烈，就像中国北方人一样很爽快的感觉。

电影《大话西游》的主题曲《一生所爱》是杨柳很喜欢的一首歌曲，如泣如诉地讲述着很多刻骨铭心的故事。她说，自己在泰国看这部电影的时候就深有触动，并对中国的传说故事充满了想象。

《西游记》讲的是唐僧取经的故事，但电影里让孙悟空当了主演，从不同的角度讲了很多人生的道理。一个人的一生肯定会有很多困难，你要知道坚持也要知道放弃， 是一个很让人感动和深思的故事。当然中国有太多太多的传说故事了，我真的很喜欢。

杨柳在课堂上分享自己的作业ppt

杨柳在课堂上分享自己的作业ppt

在杨柳的观察中，全球发展图景中不断增多的“中国印记”，都是新时代中国与世界携手创新、合作共赢的丰硕成果。她说，泰国与中国之间一个个相互支持与友好发展的务实成果背后，是两国人民的生活与经历在交织中迸发出的民心相通的力量。

世界需要从小到大的方方面面的合作，中国与很多国家都会互相帮助，进行文化交流。从我懂事起就知道泰国和中国的关系非常好，从高层到民间。在不断地学习和观察中，我也发现我们之间的很多共同点。虽然也是有很多不同，但我们都会彼此包容和尊重，这很重要。所以我们一直都有人文往来。可以说，我们是真正的朋友。

杨柳说，中国是一个“海阔凭鱼跃”的国家，高质量的教育资源、持续优化开放的政策为留学人员提供了看世界的平台，自己也将抓住这些机遇，提升个人能力，并为两国在新时代不断向前发展贡献力量。

中国有很多的机会，每一天你都能看到中国的进步和发展，所以我一定要好好学习，尤其是把我的中文学好，因为现在很多国家都很重视中文，包括我们泰国也有很多地方在用中文，所以学好中文就能更好地增进我们两国的友谊，做两国友谊的使者。

记者｜庄媛心

签审｜李琳

监制｜蔡耀远

(责编：艾雯、刘洁妍)

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