随着中国综合国力的不断提升和高等教育的长足发展，越来越多的世界各国留学生选择求学中国。他们在中国学习各项知识和技能，深入了解中国各领域发展变化，搭建起中外沟通的友谊桥梁。

谢赫·多希杜尔·伊斯拉姆在中国企业参观学习

谢赫·多希杜尔·伊斯拉姆来自孟加拉国，中文名叫陶东。目前在华南理工大学学习机械设计制造及其自动化专业。伊斯拉姆介绍说，中国在机械制造领域拥有先进的技术和丰富的经验，这些年能够在中国学习相关专业，他感到十分幸运。

在中国高校学习期间，伊斯拉姆有机会到多家机械类研究机构和企业参观学习，了解机械设备的制造标准、生产安装等实际应用情况。

伊斯拉姆关注到，孟加拉国很多机械设备是从中国进口的，他说，孟加拉国和中国是友好邻邦，距离比较近，运输十分方便，中国的产品质量值得信赖。

伊斯拉姆：机械制造方面，比如说发电机、挖（掘）机、起重机，我们国家也是（使用）中国制造的机器方面的产品比较多。我们国家的帕德玛大桥、我们的铁路、我们的发电厂（很多）就是中国制（建）造的，（是由）中国的工程师和中国的公司来做的。美国距离我们国家很远，（产品）运费很高。中国的话就很近，我们都是邻邦，在中国这边进口的话，我们也很方便。中国的机器非常好用。

孟加拉国帕德玛大桥（资料图）

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。伊斯拉姆说，中国和孟加拉国之间有很多合作项目，中国给予了很多支持和帮助，促进了孟加拉国的经济和社会发展。

伊斯拉姆：我们和中国的关系非常非常好，我们国家发展这么快，我觉得很多都是中国帮助了我们。

帕德玛大桥被孟加拉国民众称作“梦想之桥”，横跨帕德玛河，于2022年6月全线通车。伊斯拉姆说，帕德玛大桥的开通对孟加拉国的经济和人民生活产生了深远的影响，这座桥梁缩短了距离，使得当地人民的出行更加便捷，贸易往来更加频繁。

伊斯拉姆：帕德玛大桥是我们国家所有人的一个梦想，我们特别感谢中国的帮助。以前在那边到帕德玛河的话，那条河在我们国家是比较宽的，从一边到另一边去的话，需要好几个小时，现在15分钟就够了，15分钟就可以过那条河。（在此基础上，）我们的经济发展、我们生意方面也是发展得很快。

在中国这些年，伊斯拉姆亲身感受到中国各领域的发展变化，从高速铁路的建设应用到“天问一号”火星探测等航天成果，再到社会民生改善、环境保护等等，他都有着切身的体会。在伊斯拉姆看来，中国还是世界上最安全的国家之一。他说，伴随着科技的发展和应用，电子支付的大力普及，人们在这里生活十分方便。

伊斯拉姆：我觉得在中国，社会的发展比较快。高铁的发展、还有中国的安全状况非常好，世界上最安全的一个国家是中国。在中国，你有一个手机，（通过电子支付，）你什么都可以做，你可以买机票，你可以买火车票，你可以走路导航。在了解了中国的发展之后，我也要在我们的国家做这样的（努力），怎么可以保证安全，怎么可以给人们的生活（提供）便利。

伊斯拉姆拍摄的敦煌鸣沙山

伊斯拉姆曾和中国朋友到许多地方参观游览。在敦煌莫高窟，他看到了精美绝伦的壁画和栩栩如生的雕塑，并被中国古代的石窟艺术所深深震撼。

伊斯拉姆：我和一个朋友，我们俩一起去敦煌，就是“一带一路”重要的一个城市。我们去了那边，看过鸣沙山，去了莫高窟，我特别感兴趣。我们进入莫高窟的时候，看到里面都是很丰富的、很久的历史。我们看过一个很大的窟，很好看。

伊斯拉姆拍摄的莫高窟

伊斯拉姆说，莫高窟有着十分悠久的历史，中国古人用智慧和匠心雕刻出人类文明的瑰宝，着实令人赞叹；中国始终关注对传统文化的传承和保护，人们才得以看到莫高窟这样珍贵的历史文化遗产。

伊斯拉姆：那时候的人们那么聪明，他们做的那个画法，做的那个颜色，可以保持很久。中国人保持了丰富的文化，特别好。

作为来自孟加拉国的年轻人，伊斯拉姆希望能够学习和掌握更多的知识和技能，未来将中国先进的经验和技术带回到孟加拉国，为家乡的发展做出自己的努力。

伊斯拉姆：我们是年轻人，我的打算是回到我的国家。因为我们很了解中国的发展情况，如果在我们国家，我们按照这样做的话，（发展）会比较快。

伊斯拉姆（右一）在江苏镇江某社区参加中秋活动

采编丨安然

主持丨葛鹏

制作丨杨晓蕾

签审丨林颖

监制丨潘晓英

(责编：艾雯、刘洁妍)