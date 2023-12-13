人民网里约热内卢12月11日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间12月11日，由巴西里约热内卢州政府和里约互助会共同举办的“点亮贫困儿童未来”捐赠仪式在里约州政府举行。

仪式上，中国海洋石油巴西公司向巴方捐赠了1000个食品篮和750份儿童玩具以及图书等物品，助力当地贫困儿童健康成长。里约州州长克劳迪奥·卡斯特罗，州长夫人、里约互助会荣誉主席安娜利内·卡斯特罗和中国驻里约热内卢总领事田敏等出席活动。

里约州州长克劳迪奥·卡斯特罗发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

卡斯特罗在致辞中对中资机构为当地发展作出的贡献表示肯定。“年末岁尾是我们回顾过去一年中取得各种成绩的好时机。”卡斯特罗说，“此时此刻，我们永远不能忘记取得这些成绩的基础，那就是对弱势群体的关爱和对社会的奉献。”

中国驻里约热内卢总领事田敏发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏在致辞中表示，一直以来，里约中资机构和华侨华人致力于促进中巴两国人民友好往来，为当地经济社会发展、文化繁荣和中巴友好贡献了积极力量。田敏表示，近年来，中巴两国友好合作关系发展顺利，各领域务实合作成果丰硕，此次捐赠活动既是里约中资机构积极履行社会责任、回馈当地人民的体现，也是中国和巴西以及里约州之间友谊持续加深的生动写照。明年中巴两国将迎来建交50周年，中国驻里约总领事馆愿与里约州各界密切配合，为不断深化双边交流合作，助力两国友谊长久发展作出贡献。

中国海洋石油巴西公司总经理黄业华发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国海洋石油巴西公司总经理黄业华在致辞中表示，中国海洋石油巴西公司在推动公司事业发展过程中，始终坚持与本地社区分享经济发展成果。“相信未来中巴两国人民定能携手为两国社会和儿童带来更多的福祉、创造更美好的未来。”黄业华说。

中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜，以及巴西里约华人联谊会会长陈秉文等华侨华人代表出席捐赠仪式。

捐赠活动现场。人民网记者 宋亦然摄

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