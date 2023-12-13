新华社北京12月12日电 题：中越关系新定位大势所趋、水到渠成

新华社记者高文成

中共中央总书记、国家主席习近平12日同越共中央总书记阮富仲在河内举行会谈。双方宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。

中越两国山水相连，文化相通，理想相同，命运与共。不管国际风云如何变幻，中越两党两国共守和平安宁，共谋发展合作，共创繁荣富强，走出一条共建人类命运共同体的阳光大道。正值中越建立全面战略合作伙伴关系15周年之际，双方提升关系新定位可谓大势所趋、水到渠成，必将为两国关系开辟更加光明的前景。

12月9日，人们在越南河内乘坐吉灵-河东线轻轨。河内吉灵-河东线轻轨由中国中铁六局集团有限公司承建，是中越两国共建“一带一路”的标志性项目。新华社记者程一恒摄

中越两党作为世界前两大执政的共产党，都坚持和发展马克思主义，都坚定不移走社会主义道路，都在领导各自国家进行社会主义建设，更应该从壮大世界社会主义力量和确保各自社会主义建设事业行稳致远的高度，把握中越关系的特殊战略意义，扎实推进中越命运共同体建设。

中越关系提升至新定位，向国际社会发出两党两国团结合作的明确信号。中越两国构建具有战略意义的命运共同体，不仅符合两党两国和两国人民的共同利益，也将吸引更多国家投身于构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的伟大事业，为亚洲长足发展和睦邻友好提供更多正能量，为世界和平和发展作出更大贡献。

5月18日，越南果商在广西东兴售卖榴莲。新华社记者胡星宇摄

确立新定位、迈入新阶段、开启新篇章。相信在双方共同努力下，中越关系将进入政治互信更高、安全合作更实、互利合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的新阶段，中越两国社会主义建设事业将不断取得新成就，并为地区乃至世界稳定、发展、繁荣作出新贡献。

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