新华社赫尔辛基12月12日电（记者陈静 徐谦）芬兰政府12日宣布，将于14日起有限开放与俄罗斯接壤的两个边境口岸，决定有效期至明年1月14日。

根据芬兰政府当天发布的新闻稿，即将重新开放的两个边境口岸是位于芬兰东南部的瓦利马和尼拉拉。

目前，芬俄陆地边界上的所有边境口岸都呈关闭状态。此前，为遏制非法移民，芬兰政府于11月18日关闭与俄罗斯接壤的东南部4个边境口岸，11月24日关闭库萨莫、萨拉等3个东部边境口岸，11月28日宣布从11月30日至12月13日关闭与俄罗斯的最后一个边境口岸——拉贾约塞皮口岸。

芬兰总理奥尔波在当天的新闻稿中表示，芬兰政府决定有限开放两个边境口岸，希望通过部分取消限制来判断非法移民情况是否有所好转。芬兰内政部长兰塔宁表示，芬兰将确保其东部边境不会成为非法移民进入欧洲的新通道。

芬兰东部与俄罗斯接壤，两国拥有1300多公里长的边界。根据芬兰政府11月底发布的数据，今年8月初以来，已有近1000名没有签证的第三国公民试图通过东部边境口岸抵达芬兰，其中大多数人提出了庇护申请。芬兰政府认为，这些移民以及地区局势升级对国家安全和公共秩序构成严重威胁。

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