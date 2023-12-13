新华社约翰内斯堡12月12日电（记者谢江）中国驻南非大使馆12日举行庆祝中国和南非建交25周年招待会，南非前总统莫特兰蒂夫妇、外长潘多尔、非国大总书记姆巴卢拉等南非政界和社会各界人士以及在南中资机构、华侨华人代表逾500人出席。

招待会在中南两国国歌声中拉开序幕，现场播放了中南建交25周年宣传片，回顾两国友好交往精彩瞬间，展望两国未来合作美好前景。来自孔子学院和艺术学校的学生以及当地华人艺术团表演了精彩的具有两国民族特色的歌舞。

中国驻南非大使陈晓东在致辞中总结了建交25年来中南关系发展取得的历史性成就和宝贵经验。他说，中国领导人今年8月对南非进行国事访问，同南非总统拉马福萨共同引领中南关系进入“黄金时代”。中方愿同南方一道，认真落实好两国元首重要共识，积极打造“四大伙伴关系”，携手构建高水平中南命运共同体。

潘多尔在致辞中积极评价两国关系发展水平，高度赞赏中国领导人对南非进行的国事访问成果。他表示，南方愿同中方加强各领域交流合作，共同推动两国关系在未来25年再创辉煌。

陈晓东和潘多尔还一同为中南建交25周年纪念封揭幕，并观看了中南关系主题图片展。

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