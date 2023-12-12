人民网伦敦12月11日电 （记者邢雪）12月11日，人民网英国公司在伦敦成功举办见证文化的力量——“我们的中国故事”分享交流会。中国驻英国大使馆代表、“我们的中国故事”系列视频主人公们、中英文化界、艺术界、学界等近百名嘉宾齐聚一堂，共叙中国情缘，共话文化交流与合作。

活动现场。于果摄

唯有持续的交流才能深化理解

据了解，两年来人民网英国公司重磅持续推出8季43集“我们的中国故事”系列视频，将镜头对准一批对中英人文交流有建设性、历史性贡献的英方知名人士，通过他们的中国情缘故事，讲述跨越时空的人文交流，见证薪火相传的文化力量，向世界阐释推介中国精神。系列视频在人民网多个平台持续发布，并在英国天空卫视等海外渠道以及海外社交媒体平台发布，产生了较好的影响力。活动上，嘉宾们就中英两国艺术家的创意合作、中国文化走上世界舞台以及促进东西方文化交流和相互了解三个主题进行了深入对话。他们分享各自与中国在文化艺术领域的合作经历与体会，阐释对中国文化的深刻理解。

嘉宾发言。人民网 郭锦标摄

英国著名中国考古和艺术史家、原牛津大学墨顿学院院长、牛津大学副校长杰西卡·罗森教授，英国汉学家、历史学家、作家吴芳思，牛津大学科技考古教授马克·泼拉德，李约瑟研究所东亚科学图书馆馆长约翰·莫非特四位嘉宾讲述了自己与中国的深厚渊源，回忆了半个世纪以来在中国学习及与中方相关机构和人士开展合作的难忘经历，对中国文明表达他们的思考。

“我生命中最重要的事情是去中国旅行，当踏上这片土地后，我真切感受到中国的多样、丰富和有趣。”年近八旬的杰西卡·罗森说起当年的经历仍神采奕奕。“在我那个年代， 学习中文是一件孤单的事情，坚持是最重要的。”她强调，交流和合作对东西方都至关重要，东西方之间差异巨大，依然存在很多误解，唯有持续的互动交流才能继续深化两者之间的合作和理解，西方必须更多地了解中国，这是很漫长的道路。

吴芳思表示，“我生活中最美好的事情之一就是写关于中国的文章。令人高兴的是，我遇到的大多数英国人和欧洲人都喜欢阅读有关中国的书籍，他们和我一样发现了令人着迷的东西。”

马克·泼拉德着迷于中国的技术，尤其是在冶金和陶瓷等领域。他表示，中国与西方互相交流和吸收思想，相互学习技术，而在过去的40多年里，东西方的合作和交流发生了很大的变化。

约翰·莫非特也感慨地说：，“中国社会和西方社会之间的深刻差异是惊人的，长时间的接触让我认识到彼此是多么的不同，我变得越来越谦虚，去中国的次数越多，才发现自己对中国的了解越少。”

迈向纵深的合作需要勇气和开放

嘉宾发言。人民网 郭锦标摄

创意制作人、编舞家法鲁克·乔达里，英国汉学家、翻译家韩斌，苏富比艺术学院亚洲艺术学者凯蒂·希尔，梅纽因音乐学校董事会主席大卫·巴克利畅谈助力中国舞蹈、文学、当代艺术作品、音乐人才走上世界舞台。

法鲁克·乔达里认为，中国拥有非凡的文明和丰富的文化内涵，有太多富有吸引力的故事，舞蹈人才济济，在与中国艺术家合作的过程中，让自己更好地理解了人性的复杂和美的意义。结合自己翻译贾平凹小说的经历，韩斌说：“每次我翻译一本中国作家的书，我都学到一些新的东西，每个故事都是一次大冒险，我希望为英语读者打开新的窗口。”

凯蒂·希尔赞叹于近年来中国当代艺术市场的发展速度，一方面艺术与工业结合的能力在过去20年中发生了惊人的变化，另一方面，中国学生的艺术水平呈指数级增长，语言技能、艺术基础和理想抱负令人印象深刻。大卫·巴克利提到，小提琴大师耶胡迪·梅纽因在中国享有盛誉，梅纽因音乐学校在中国设立分校的速度之快、发展之迅速令人印象深刻。

嘉宾们一致表示，勇气和信任在文化交流与合作中至关重要，“任何迈向纵深的合作都需要勇气和开放的态度”。

探索中国文化之美是一种乐趣

嘉宾发言。人民网 郭锦标摄

葛瑞斯·波尼洛表示，中国文化古老而博大精深，有种类繁多的民族乐器、风格古典的传统民歌，丰富广博的诗歌和文学，探索中国文化之美是一种令人享受的乐趣。来自英国陶瓷之都斯托克的英国斯塔福德郡大学陶瓷学教授、知名陶艺家尼尔·布朗索德表示，中国的陶瓷艺术的文化价值深厚，在景德镇、南京等城市，陶瓷艺术构成了一种从过去到未来的思考，现代的工匠从传统中汲取灵感，并用新的方式重构想象，继承并且创新，创造出难以置信的魅力。

世界知名动物摄影家蒂姆·弗拉克认为，中国的艺术与自然联系紧密，不仅反映了中国丰富的生物多样性，并且思考了人与自然的关系。英国艺术家、策展人凯茜·玛格结合与中国聋人艺术家的合作项目，进一步强调了艺术的交流更好地促进对话和相互理解。

与会嘉宾纷纷表示，未来将继续在各自领域加强与中国的合作往来，共同致力于加强中英文化纽带，延续中英文化情缘,以文化交流促进文明互鉴,让文化交流的力量源泉涌动不息。

反映文化的持久力量和永恒之美

本次活动得到了中国驻英国大使馆、国家旅游局伦敦办事处的大力支持，中国驻英国大使馆公参毕海波、文化处参赞王云、国家旅游局伦敦办事处主任薛伶等出席活动。

王云在致辞中表示，“我们的中国故事”是促进中英文明交流互鉴的生动案例。主人公们分享的每一个故事就像是一个个打开的窗口，帮助观众更深入地了解中国深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵，更真切地增进中英人民之间的理解与友谊，更有效地促成中英文化交流与务实合作。

王云参赞致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶表示，“我的中国故事”系列故事让梦想成真，那就是让中国的英国朋友成为众人瞩目的焦点，让他们的中国故事被更多人知道，触动更多的心灵，持续更长的时间，影响更年轻的一代。

薛伶致辞。人民网 郭锦标摄

人民网英国公司总经理余颖表示，每集纪录片深挖主人公独特的中国故事，43集纪录片汇集在一起，正是对跨越半个多世纪中英文化交流与合作的生动展现，反映了文化的持久力量和永恒之美。文化交流具有超越国界和时间的非凡能力，通过与不同的文化接触，我们可以产生新的想法，加深理解，培养对不同文化传统的尊重，这些都为有益和光明的未来奠定了基础。作为一家中国媒体公司，未来将继续做好桥梁连接中英两国人民，促进跨文化理解与合作。

肯辛顿韦德预备学校小学生表演。人民网 郭锦标摄

“知否，知否，应知绿肥红瘦……”活动现场欧洲第一所中英双语小学肯辛顿韦德预备学校的小学生们字正腔圆地吟诵演唱了《如梦令》。威尔士音乐人、作曲家葛瑞斯·波尼洛演唱了自己创作的《不朽的李白》专辑歌曲。精彩的文艺活动博得到场嘉宾的阵阵掌声。

葛瑞斯·波尼洛演唱《不朽的李白》。人民网 郭锦标摄

(责编：苏缨翔、吴成良)