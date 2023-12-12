图为当地民众自发举行庆祝活动。人民网记者 许放摄

人民网布宜诺斯艾利斯12月11日电 （记者许放）2023年12月7日，阿根廷胡胡伊新能源轻轨列车首发仪式在胡胡伊省火山火车站举行，引发阿根廷全国瞩目。这亦是我国首次向海外出口新能源轻轨列车，列车将运营在胡胡伊省全长约35公里的贝尔格拉诺C线支线城际客运米轨铁路，主要服务于当地著名世界文化遗产——乌马瓦卡山谷景区。

在当天胡胡伊省列车首发仪式现场，来自省内各地的民众自发举行盛大庆祝活动，民众身着节日服装和民族服饰，挥舞阿根廷国旗，人人脸上都充满笑容。大姐伊基普专程从阿布拉潘帕远道而来，热情地告诉记者：“今天是极其特别的一天，我感觉太好了，我是在各地贩卖肉类和奶酪的，以前坐车来回一趟就得三四天，有了列车我一天就可以往返各地了。”

胡胡伊省合作方、城市规划管理局总裁帕布罗高度评价列车技术，他向记者表示：“我们很自豪与中方开展了成功的合作。列车运营将造福当地民众，一方面将促进旅游业发展，吸引更多游客到访，让乘客能乘着列车观赏地区美景；另一方面坚定了我们与中方拓展更多项目的信心，特别是聚焦于本地交通互联需求。”

胡胡伊省是阿根廷边疆高原省份，本地居民以印加居民为主，此前由于1993年铁路公司私有化后废弃铁路运营，造成铁路交通中断，民众苦不堪言。首发乘客马丁内斯感慨地表示：“今天，我们30年的梦想成真了，胡胡伊省拥有了全新的、最好质量和最新技术的列车。我今年42岁，上一次乘列车还是8岁的时候，我要尽享幸福的感觉。”

首发仪式后，列车开始首次试运营，启程前往通巴亚和普尔马马卡站。作为服务于旅游景区的列车，列车设计使用了大量乌马瓦卡山谷元素，车体由白色主基调和橙色山脉线条拼接，内部用花纹天花板、红色座椅、超广角观景窗装饰，使得列车与自然地貌融为一体，行进过程充满度假氛围。

伴随列车的开行，乌马瓦卡山谷独特的彩色山脉、仙人掌沙漠、印加民居、山地草原、美洲羊驼等景观纷纷映入眼帘，宛如穿梭进了电影片段。列车上的小礼仪队队员瓦里鲁贝、安娜、蒂亚戈开心地说：“乘坐列车既激动又紧张，因为这是我们第一次坐列车，我们最喜欢进入隧道的部分，因为周围都很黑而列车里一切都很明亮多彩。”

据中车唐山公司交付负责人殷玉果介绍，新能源列车配备了很多前沿科技，比如驾驶员可通过手机程序进行列车远程启动，列车驾驶舱配置了人脸识别进入和记忆座椅，列车客舱配置了氛围灯和充电扶手等等。新能源列车采用磷酸铁锂电池为动力来源，最高运行时速可达70km/h，载客定员从72人到388人灵活调整。

中国中车唐山公司董事长周军年对记者表示：“胡胡伊省的发展理念是旅游和绿色，中车唐山公司与胡胡伊省开展合作呼应了当地发展诉求。出口旅游列车，满足了交通需要，在列车生产中采用锂电池能源和可降解材料，满足了环保标准。”

展望未来，胡胡伊省民众充满期待。刚刚投身铁路养护工作的铁路工人伊凡激动不已，“列车为我带来了工作，我现在每天都充实地奔波在线路上，这些新产生的就业对当地民众太重要了。” 通巴亚居民马丁·帕斯更是表示：“列车是本地居民和乌玛瓦卡山谷景区的奢侈品，这无疑将带来更多的投资和项目，为当地创造大量发展机遇。”

中国驻阿根廷大使王卫对记者强调：“中车集团新能源列车充分利用胡胡伊省得天独厚的太阳能和锂矿资源，投入使用后，不仅将助力胡胡伊省绿色低碳经济特别是旅游业发展，也将为阿民众提供优质产品和便利出行体验。毫无疑问，这是发展中国家相互支持、促进共同发展的成功实践。”

(责编：于洋、常红)