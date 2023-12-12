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2023“大使杯”全俄国画大赛颁奖典礼暨中国文化中心11周年庆在莫斯科成功举办

2023年12月12日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。于子恒摄
中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。于子恒摄

人民网莫斯科12月11日电 （记者隋鑫）12月8日，2023“大使杯”全俄国画大赛颁奖典礼暨莫斯科中国文化中心11周年庆典在莫斯科中国文化中心隆重举办。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫、俄科学院院士阿卡耶夫、俄中友协第一副主席库里科娃、苏里科夫美术学院院长柳巴文等嘉宾出席活动并致辞。

张汉晖在致辞中指出，文化交流一直是中俄两国友好关系的重要组成部分，历史上，两国人民互学互鉴，彼此欣赏，积极吸收借鉴对方优秀文化成果，发展丰富本国文化内涵。前不久，两国元首在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间会晤，正式宣布2024—2025年举办中俄文化年，这必将开启中俄文化交流与合作事业的新篇章，载入中俄文化交流史册。

张汉晖表示，莫斯科中国文化中心成立11年来，举办了丰富多彩的文化活动，已成为俄罗斯各界了解中国和中国文化的重要窗口。希望文化中心紧紧抓住中俄互办文化年的历史契机，不断创新活动方式，丰富工作内涵，发挥平台作用，把中心真正打造成中国文化爱好者之家，为两国关系发展做出积极贡献。

杰尼索夫等嘉宾表示，近年来在两国元首的战略引领下，俄中关系发展势头强劲，文化艺术领域的交流与合作日趋深广。喜爱中国文化的俄罗斯民众越来越多，他们乐于了解、学习及传播中国文化，并取得了可喜的成绩。希望在中俄文化年框架下，俄中文化合作继续迈上新的台阶。

本次国画大赛设写意、工笔和山水三个组别，共收到参赛作品289幅，题材广泛、审美雅致，饱含巧妙构思和精湛技艺，体现了俄罗斯国画爱好者深厚的艺术修养和对中国文化的深刻理解。大赛邀请中国国家画院专家担任评审，分别在每组别评选出一二三等奖，与会嘉宾为获奖者颁发了奖状和奖品，鼓励大家再接再厉，创作出更好的作品。

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(责编：于洋、常红)

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