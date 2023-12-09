当地时间12月8日，黎巴嫩南部地区辛尼亚村的中国营，中国赴黎巴嫩维和部队举行指挥权力交接仪式，图为第21批赴黎维和部队指挥长严小亮（左）、联黎部队副司令达卡尔准将（中）和第22批赴黎维和部队指挥长 杜嘉（右）合影。李竹林 摄

人民网大马士革12月9日电 （记者薛丹 通讯员李竹林、瞿发统）当地时间12月8日，中国第21批赴黎巴嫩维和部队与第22批举行指挥权力交接仪式，标志着中国赴黎维和部队顺利完成第21次轮换交接。

当天，交接仪式在位于黎巴嫩南部省提尔市辛尼亚村的中国维和部队营地举行，联黎部队副司令达卡尔准将、南黎战区司令代表哈桑准将、提尔市行政长官贾法尔、中国轮换交接指导组一行20余人出席仪式。

达卡尔在致辞中高度肯定中国维和部队为南黎地区的和平稳定所作出的重要贡献，表示中国赴黎维和部队的维和人员坚持不懈的付出、专业的素养和对使命的坚守，体现了大家做出的杰出贡献。

中国第21赴黎维和部队自2022年8月正式履职以来，忠实履行维和使命，安全高效清排雷区15325平方米，排除地雷2277枚、未爆弹及简易爆炸装置5枚；圆满完成87项施工任务和32项临时施工任务；累计接诊伤病员3700余人次；广泛开展人道主义救援，为周边村庄、学校捐赠医疗药品、生活物资、学习用品等20余次，开展维修电路、维护道路等援助活动10余次，在驻地周边开展巡诊义诊，累计接诊近900人次，有效履行了中国作为联合国常任理事国所承担的义务。今年7月，赴黎维和部队410名维和官兵全部被联合国授予“和平荣誉勋章”。

据悉，第22批赴黎维和部队第一梯队205名官兵已于12月5日抵达任务区。此次接替轮换的中国第22批赴黎维和部队共410人，由1个多功能工兵分队、1个建筑工兵分队和1个医疗分队组成，目前已完成装备、营房、任务、物资器材等各项交接，第二梯队将于12月中旬从国内出发。指挥权力交接后，第21批赴黎维和部队圆满完成维和使命，第22批赴黎维和部队正式履职。

(责编：苏缨翔、张悦)