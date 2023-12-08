新华社北京12月8日电（记者董雪）就有报道称菲律宾众议院6日通过决议“谴责”中国在南海的“非法行动”一事，外交部发言人汪文斌8日在例行记者会上答问时说，菲律宾众议院通过的所谓决议在涉海问题上对中方进行无理指责、歪曲抹黑，中方对此坚决反对。

汪文斌重申了中方在这一问题上的严正立场：

一、中国对包括东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛在内的南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中国在南海的上述主权和权益是在长期历史实践中形成的，具有充分的历史和法理依据。

二、南海仲裁案仲裁庭违背“国家同意”原则，越权审理、枉法裁判，严重违反《联合国海洋法公约》和一般国际法，所作裁决是非法的、无效的。中国不接受、不承认该非法裁决，不接受任何基于该非法裁决的主张和行动，这有充分的国际法依据。中国在南海的主权和权益在任何情况下都不受该非法裁决的影响。任何企图要求中方接受该非法裁决的做法，都是违反国际法的。

三、中方在南沙群岛自己的领土上开展建设并部署必要的防御设施，中国军警舰船在中国管辖海域巡航，中国科研部门在中国管辖海域开展科考活动，中国渔船在中国管辖海域生产作业，完全正当合法，无可非议。

四、仁爱礁是中国南沙群岛的一部分。菲律宾派军舰在仁爱礁非法“坐滩”，频繁派船只非法闯入仁爱礁邻近海域运送建筑物资，企图加固“坐滩”军舰，这严重侵犯中国主权。中方将继续依据国内法和国际法，采取必要措施，坚定维护自身的主权。

五、中国在南海实施伏季休渔制度，是保护中国管辖海域海洋生物资源的正常措施，也是履行包括《联合国海洋法公约》在内的国际法义务的具体体现。菲方不应说三道四。

六、一段时间以来，菲律宾频繁派员登临铁线礁等中国南沙无人岛礁，派舰机冲闯中国南沙岛礁及黄岩岛的邻近海空域，严重侵犯中方主权、危害中方安全，严重违反《南海各方行为宣言》精神，严重影响南海和平稳定，中方已就此向菲方提出近百次严正交涉并提交抗议照会。

“中方再次奉劝菲方，立即停止炒作中菲海上争议，停止海上侵权挑衅行为，尽快回到通过谈判协商妥处涉海分歧的正轨，同中方一道共同维护南海和平稳定。”汪文斌说。

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