新华社耶路撒冷/拉姆安拉12月8日电（记者吕迎旭 柳伟建）以色列军方8日早发布战况通报说，以陆海空军7日共袭击超过450个加沙地带目标。巴勒斯坦卫生部8日发表声明说，以色列军队当天在约旦河西岸城市图巴斯打死6名巴勒斯坦人。

以军通报说，过去一天，以军继续在加沙地带与巴勒斯坦武装人员作战，从“空中、海上和地面”袭击了超过450个目标，摧毁了地道竖井、武器和其他“恐怖分子的基础设施”，消灭大量武装人员。

以军在通报中证实，为报复7日戈兰高地遭到的火箭弹袭击，以军袭击了叙利亚境内的多个目标。以军还在7日夜和8日早晨袭击了黎巴嫩南部的目标，以回击以色列北部遭到来自黎巴嫩的导弹袭击。

加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉7日说，以战机继续轰炸加沙地带多个地区，过去24小时共造成350人死亡、1900人受伤。

在约旦河西岸，以军当天进入图巴斯附近一难民营开展军事行动并与巴勒斯坦人发生冲突。巴勒斯坦安全部门人士对新华社记者说，现场可听到激烈的枪声和爆炸声。以色列国防军表示正对此事进行调查，但未透露更多信息。

据加沙地带卫生部门数据，截至本月7日，本轮巴以冲突共造成超过1.7万名巴勒斯坦人死亡、4.6万人受伤，其中大多数是儿童、老人和妇女。巴勒斯坦媒体说，在约旦河西岸，已有至少260名巴勒斯坦人在本轮冲突中死亡。以色列方面说，本轮冲突造成约1200名以色列人死亡。（参与记者：张天朗）

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