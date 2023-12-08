人民网莫斯科12月8日电 （记者隋鑫）12月1日，由俄罗斯中国友协、俄科学院中国和现代亚洲研究所共同主办的庆祝中国改革开放45周年圆桌会在莫斯科联盟大厦举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃，俄外交部一亚局局长季诺维也夫等中俄嘉宾出席并致辞。

庆祝中国改革开放45周年圆桌会活动现场。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖指出，俄罗斯作为中国的好邻居、好伙伴，见证并参与了中国改革开放全过程。中方愿同俄方一道，进一步落实两国元首共识，加强各自发展战略对表，推动欧亚经济联盟和共建“一带一路”倡议全面对接，在高质量发展和高水平开放中相互支持、相互促进；积极推进全球治理体系改革，支持构建开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，为两国发展塑造更加有利的国际环境，实现中俄同步发展、共同振兴，也为新时代全球发展贡献中俄力量。

张汉晖致辞。驻俄罗斯使馆供图

梅利尼科夫表示，中国改革开放是一部活的教科书。改革开放政策取得成功，关键在于中国共产党的领导和坚持中国特色社会主义道路，在于党始终将人民利益放在首位。

季诺维也夫表示，俄方为中国改革开放取得的伟大成就感到由衷高兴。改革开放促进了苏中关系正常化，为俄中关系发展奠定了政治基础。随着明年俄中建交75周年和举办俄中文化年，俄中新时代全面战略协作伙伴关系必将再上新台阶。俄方将一如既往支持中方深化改革、扩大高质量开放。

库利科娃表示，我们坚信，中国将在中国共产党领导下，继续沿着中国特色社会主义道路前进，在改革开放事业中不断取得新的伟大成就。

圆桌会现场气氛热烈，与会嘉宾畅所欲言，从不同角度解读中国改革开放的历史意义和深远影响，积极探讨中国式现代化为其他国家发展提供的启示和借鉴。

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