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伊拉克内阁秘书长：感谢中企为建设伊拉克示范学校项目所作贡献

2023年12月08日19:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月8日电 （记者管克江）近日，伊拉克内阁秘书长哈米德·加兹视察了中国电建承建的伊拉克示范学校项目，感谢中企为伊拉克学校建设作出的贡献。他表示，伊拉克政府对于项目建设高度重视和关注，将为工程实施的顺利推进提供全力支持。

图为伊拉克卡尔巴拉省一处示范学校项目夜间施工场景。中国电建供图

图为伊拉克卡尔巴拉省一处示范学校项目夜间施工场景。中国电建供图

长期战乱让伊拉克学校等民生基础设施遭受严重破坏。伊拉克政府决定到2030年前新建8000所学校，并将其列为最紧迫的政治工程和民生工程之一。2021年，中伊签署合作协议，中方将帮助伊拉克建设1000所示范学校，其中中国电建承建679所。

中伊工人在施工中。中国电建供图

中伊工人在施工中。中国电建供图

今年10月25日，中国电建承建的伊拉克巴格达省19号学校正式通过竣工验收并移交，这也是679所示范学校项目群第一所移交的学校。

据介绍，中国电建承建的学校项目中99.85%的学校已完成基础混凝土施工，91.31%的学校已完成一层结构，76.88%的学校已完成结构封顶。其中，已有10所学校完工，分布在瓦西特、卡尔巴拉、巴格达、迪瓦尼亚、巴士拉等中南部省份，计划年内完工25所学校，明年实现学校全部完工。中国电建伊拉克分公司表示，中国电建将全力打造精品工程，树立共建“一带一路”的民生工程典范，为当地经济社会发展贡献中国智慧和力量。

已经完工的伊拉克瓦西特省第20号学校。该学校为合院式全功能建筑，包括教学楼，图书室，实验室，保卫室等。 赵冲摄

已经完工的伊拉克瓦西特省第20号学校。该学校为合院式全功能建筑，包括教学楼，图书室，实验室，保卫室等。赵冲摄

伊拉克政府各界对学校项目高度关注。2022年6月，时任总理卡迪米在出席示范学校奠基仪式时说，示范学校项目作为中伊合作框架下实施的首个项目，可谓功在当代，利在千秋。哈米德·加兹在参加相关活动时表示，示范学校项目作为伊拉克重大政治工程和民生工程，具有重要的社会经济意义，项目建成后将成为质量标准高、风格现代化并符合伊拉克切实需求的示范性学校项目，对改善各省的教学条件具有重大意义。

(责编：崔越、张悦)

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