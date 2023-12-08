新华社北京12月8日电 意大利北部维罗纳市，61岁的俄罗斯亿万富翁伊戈尔·马卡罗夫坐在露台上，喝着咖啡，享受着阿尔卑斯山南麓的阳光，谈起被西方制裁的生活。

马卡罗夫靠做能源生意发家。受西方制裁影响，他的扩张计划搁置，一艘游艇被查封，两架公务机停飞。他只能乘坐廉价航班从塞浦路斯到意大利度假。

“这些针对我的制裁意义何在？它们实现了什么？它们没有帮到乌克兰。”马卡罗夫的疑问，只是西方对俄罗斯制裁效果远不如预期的一个缩影。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

未达预期

据美联社6日报道，俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动以来，西方国家制裁数十名俄亿万富翁，冻结其资产，意图掐断俄政府和特别军事行动资金来源，并促使这些富豪反对俄总统弗拉基米尔·普京。

按照欧洲联盟委员会外交事务发言人彼得·斯塔诺的说法，西方希望借助制裁，让这些富豪感受到他们与普京保持关系的“后果”，最终促使他们做出“行为改变”。

然而，只有少数受到制裁的俄富豪批评普京和反对特别军事行动。原美国国家安全委员会高级官员菲奥娜·希尔指出，美国政府希望借助制裁俄罗斯富豪惩罚普京，但是显然没有奏效。

马卡罗夫名下大约90%资产已遭加拿大、英国、澳大利亚和新西兰冻结。加拿大方面指认马卡罗夫利用其与俄政府高官的密切关系，充当能源交易中间人，为俄特别军事行动提供资金支持。

马卡罗夫否认一切指认，称他2013年以后就没有在俄罗斯做过生意。

由于西方国家各自根据国内法、出于经济和地缘政治考虑出台制裁措施，大多数俄富豪没有在所有西方国家都遭制裁。马卡罗夫没有遭欧盟国家和美国制裁，仍然可以在塞浦路斯、意大利和阿联酋惬意生活。

6月24日，执勤人员在俄罗斯莫斯科红场附近警戒。新华社记者白雪骐摄

“公关工具”

英国前驻白俄罗斯大使、伦敦国际战略研究所俄罗斯和欧亚事务高级研究员奈杰尔·古尔德-戴维斯认为，制裁给俄富豪造成一些困难，但是“从短期看并没有让乌克兰受益”。

去年4月，美国拜登政府称可在某些条件下没收受制裁俄富豪资产并转交给乌克兰。美联社分析，这种措施的难点在于，通常只能因受制裁富豪关联犯罪活动而清算其资产，而确认有罪耗时漫长，并且大多数受制裁俄富豪目前并没有受到刑事指控。

一些受制裁富豪在西方国家打起官司，指认所受制裁不透明、非法、不公平。

在一些批评制裁不力的人看来，这种零敲碎打的制裁不过是西方国家用来展现支持乌克兰的“公关工具”。

一些西方国家前政府官员则不这么认为。曾在美国国务院主持对俄制裁的丹尼尔·弗雷德说，制裁并非有“决定性”作用，但“对普京和俄罗斯体制构成压力”。古尔德-戴维斯说：“大家不期待一年半内打败俄罗斯……为什么我们应该期待制裁在一年半内引发俄罗斯政权崩溃呢？”

俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫本周早些时候谈及西方对俄制裁时说：“任何迫使我们改变政策的企图注定失败。”

这是2022年3月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布钞票。新华社记者白雪骐摄

花钱买平安？

随着今年乌克兰反攻受挫，西方民众对援助乌克兰支持度下降，围绕援乌前景的疑虑越来越多。一些西方国家前官员和专家呼吁另辟蹊径，比如为受制裁俄富豪提供“花钱买平安”的选择，促使他们从个人资产中拿出可观资金捐给乌克兰。

美联社分析，对西方国家而言，这种操作会引发政治、法律等方面争议。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的一名制裁事务助理说，乌方不支持对任何俄罗斯富豪减轻制裁，除非后者“相当大一部分”资产被转给乌克兰用于重建。这名不愿公开姓名的助理说，乌方还要求受制裁富豪“发表非常明确的公开声明”，谴责普京以及特别军事行动。

按照美联社的说法，受制裁富豪如果接受这种要求，就有机会继续在西方国家做生意赚钱，也可以让子孙后代继承遗产。但是，他们清楚那么做的风险：激怒克里姆林宫，成为“叛国者”。

俄罗斯银行家奥列格·京科夫今年7月放弃俄罗斯国籍，谴责普京和特别军事行动，换来英国取消对他的制裁。俄罗斯搜索引擎巨头央捷科斯公司联合创始人阿尔卡季·沃洛日今年8月公开谴责特别军事行动，却至今还在欧盟制裁名单上。

马卡罗夫今年早些时候宣布放弃俄罗斯国籍，却没有换来取消制裁。他没有明确谴责普京，认为这样做“毫无意义”、不会影响普京在俄罗斯的高支持率。（胡若愚）

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