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马来西亚汉文化中心主席：学习中文在马来西亚非华裔群体已蔚然成风

2023年12月08日16:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月8日电 （杨春燕）12月7日，世界中文大会国际中文水平考试考点会在北京国家会议中心成功举办，会上表彰了48个HSK优秀考点，其中包括马来西亚汉文化中文学习测试中心。马来西亚汉文化中心主席吴恒灿会后接受人民网采访时表示，学习中文在马来西亚非华裔群体已蔚然成风。

1.马来西亚汉文化中心主席吴恒灿在北京出席世界中文大会。人民网 杨春燕摄

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿在北京出席世界中文大会。人民网 杨春燕摄

吴恒灿表示，马来西亚汉文化中心成立的初衷是为了把中文作为工作语言推广到占马来西亚70%人口的非华裔群体中。

据吴恒灿透露，随着中文成为重要的世界语言，学习中文在马来西亚已蔚然成风，越来越多的非华裔家长送孩子到华文小学就读，目前马来西亚全国的华文小学中，大约23%的学生是非华裔群体，其中大部分为马来学生。

他还表示，从10年前开始，马来西亚多个政府部门就组织官员学习中文，近期30多名外交官从马来西亚外交部组织的汉语培训班顺利结业。

“我认为这是一种趋势，在马来西亚社会中，非华裔群体的思维方式正在发生变化，中文不再仅仅被视为华人的母语，而是一门国际性的语言。” 他对国际中文教育未来在马来西亚的发展持乐观态度，并表示这一趋势也有利于共建“一带一路”倡议的不断推进。

2.马来西亚汉文化中心主席吴恒灿在北京出席世界中文大会。人民网 杨春燕摄

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿在北京出席世界中文大会。人民网 杨春燕摄

吴恒灿还表示，明年是中马建交50周年，马来西亚汉文化中心将借此历史契机举办各项文化活动迎接50周年，其中包括和马来西亚国家语文局联合推出的“中马50年50部文学典藏”，将选出50本自1974年5月31日两国建交以来至2024年期间出版的两国文学互译经典著作。“华人占马来西亚人口的23%，马来西亚700万华人成立了社团组织近千个，并在各个领域、各个层面不断推动中马关系发展，相信走过50年的中马关系未来将会上升到一个历史新高度。”

(责编：王禹蘅、张悦)

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