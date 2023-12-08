新华社莫斯科12月7日电（记者黄河 江宥林）俄罗斯总统普京7日在莫斯科举行的第十四届“俄罗斯在呼唤”论坛上表示，全球经济体系正在发生“根本性的、不可逆转的”变化，俄罗斯希望建立一种所有参与者真正公平竞争的世界经济发展模式。

普京表示，西方破坏了市场经济原则，以美元和欧元为基础、仅通过环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统进行支付的金融基础设施正在失去信誉，本币结算在国际支付中越发受到欢迎。他指出，区块链、数字货币等技术越来越广泛地应用在国际支付中，可能在未来几年引发“真正的革命”，并彻底打破西方大型银行的垄断。

普京强调，今年俄罗斯经济增长率将领先于所有主要欧盟国家，俄已证明其有能力应对最复杂的挑战。今年头10个月，俄国内生产总值增长3.2%，高于西方对俄实施大规模制裁前的水平。

普京还说，2022年3月至今年11月，在俄外国企业数量不减反增。俄罗斯市场“不会驱逐任何人，也不会对任何人关闭”。

“俄罗斯在呼唤”论坛由俄罗斯外贸银行举办，旨在为俄经济发展吸引投资、为俄企业和外国投资者搭建对话平台。今年的论坛7日至8日举办，主题为“没有全球化的生活：主权经济体的联合”。（参与记者：苑欣芳）

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