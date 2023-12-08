新华社北京12月8日电 中国自12月1日起对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国实施单方面免签入境政策，仅前三天6国就有近7000人次通过免签来华，占到6国入境总人次的39%。多国人士表示，中国扩大免签政策为畅通中外人员往来、促进旅游业、经贸合作和人文交流带来实实在在的便利。

“相信他们会爱上中国”

“我的荷兰朋友们都在热烈谈论这件事，”荷兰旅游局形象大使、旅游胜地羊角村村长盖比说，“他们期待去中国，相信他们会爱上中国。”

出于对中国文化的热爱和工作需要，盖比经常到中国旅行，“每次都有新发现”。她与记者分享了近期去江苏、陕西、河北和安徽等地旅行的经历，特别是她发现的一些新目的地，譬如具有1200多年历史的传统村落安徽省黄山市西溪南村。

游客们在黄山市徽州区西溪南古村内游览（9月15日摄）。新华社发（施亚磊摄）

17岁的德国高中生扬对来中国充满期待：“中国有不同侧面，城乡面貌和民众生活都让人感兴趣。现在免签证，可以去中国旅游，亲身体验和见证这些，这让我感到高兴，因为中国确实是一个有趣的国家。”

“政策出来后，我听说很多朋友和商业伙伴都想趁近期马来西亚学校放假或者春节期间去中国旅游。”马来西亚-中国法律联合会会长罗章武说。今年，罗章武已多次到访中国，体验到绿色发展已深入中国老百姓生活，包括新能源汽车、无人驾驶、智慧城市、工厂智能生产线等，中国绿色低碳发展理念和绿色科技创新令他印象深刻。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉注意到，现在外国游客可通过旅行社在线预订在华旅行期间的各项服务，支付宝和微信支付最近也能绑定境外银行卡了，这些都让外国游客在华旅行变得更为便捷。“中国对中华文化在全球的吸引力越来越有信心，并更加积极地参与全球贸易和文化交流。”

“中国是我们的企业必须去拓展市场的国家”

谈及免签国家中有5个是欧盟成员国，西班牙巴塞罗那商会国际业务开发经理何塞普·戈梅斯并不感到意外：“西班牙和欧盟其他国家与中国有着牢固联系，事实上，过去几年它们在中国的投资显著增长。”

这是海口新海滚装码头客运综合枢纽站项目（11月29日摄，无人机照片）。新华社记者郭程摄

戈梅斯说，鉴于欧中保持良好关系的重要性，任何增加欧中交流与合作的举措都应受到鼓励。“中国一直是我们关注的焦点，是一个潜力巨大的国家，也一直是我们国际化计划的一部分。中国是我们的企业必须去拓展市场的国家。”

甘巴尔代拉表示，免签政策使欧洲中小企业前往中国参加商务、展览等活动更加便利。他认为，欧洲考虑采取类似的、有利于中国公民的签证互惠政策将对欧洲旅游业“非常有益”。

“考虑到中国的经济规模和实力，吸引更多中国公民来欧洲旅游和商务访问将对欧洲经济增长产生积极影响，”他说，“这种做法还将促进欧洲与中国之间的合作与理解。国际旅行和旅游业复苏对全球经济复苏、促进国际关系发展同样至关重要。”

盖比期待着她的家乡羊角村迎来更多中国游客。“更多荷兰人将前往中国，与中国建立起文化和经济联系，这将带动更多中国人想要深入了解荷兰，从而推动荷兰乃至欧洲的旅游业复苏。”

明年是中国和马来西亚建交50周年。在中国宣布扩大免签政策后，马来西亚也宣布了对中国公民的免签政策。罗章武说，越来越多中国游客来到马来西亚，有利于带动马来西亚旅游业及酒店、餐饮、特色农产品销售等相关行业发展。

“外国人的亲身经历将使抹黑中国的言论徒劳无功”

德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什认为，中国扩大免签政策是一个很好的举措，“不仅让德国和其他国家的公民去旅游并探索中国文化变得更为便利，而且有助于深化双边经济合作”。

12月5日，两艘轮船靠泊在唐山港曹妃甸港区国投曹妃甸港口有限公司煤炭码头装货（无人机照片）。新华社记者杨世尧摄

“到访中国、亲身体验中国经济发展成就、感受中国人民友善的人越多越好，”拉鲁什说，“外国人的亲身经历将使抹黑中国的言论徒劳无功。”

戈梅斯认为，免签政策有助于消除某些西方民众对中国的既往刻板印象。“旅游业是展示国家真实面貌的必要方式，中国的现实往往不像一些西方民众想象的那样。”

甘巴尔代拉也表示，只有亲身体验才能真正理解不同国家的国情和文化。“许多人访问中国后改变了他们对中国的刻板印象。”

“到中国实地考察有利于了解更加真实的中国，”罗章武说，“希望免签政策可以让更多人更好地认识中国。”

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