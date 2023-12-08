安哥拉外长安东尼奥接受采访。人民网记者 张荣摄

人民网北京12月7日电 （张荣 孟儒之）“今年是安哥拉与中国建交四十周年，安中关系正当年。我们期待未来继续以高质量的方式深化与中国的友好关系，在共同发展、互利共赢的基础上，推动两国关系不断取得新的进展。” 7日，正在中国访问的安哥拉外长安东尼奥告诉中国媒体，两国在经贸、文化、基础设施等领域合作潜力大，希望两国关系能够提升至更高水平。

应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，安哥拉外长安东尼奥于12月5日至8日对中国进行正式访问。

6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同安哥拉外长安东尼奥举行会谈。会谈期间，安东尼奥表示，感谢中方为安哥拉战后重建、经济发展、抗击疫情、民生改善给予宝贵支持，为维护非洲和平安全、纠正历史不公发挥大国作用。

安东尼奥告诉人民网：“在推动安哥拉重建的艰难过程中，中国在关键时刻敞开大门，发挥了决定性作用，为安哥拉的重建注入了强大的动力。”

双边合作硕果累累

自1991年以来，中国外交部长新年首访都是前往非洲，体现出中国对非洲的传统友谊和重视。对此，安东尼奥表示，作为非洲人民的朋友，中国深刻理解非洲各国面临的困难，一直是非洲现代化道路的同行者。

安东尼奥说，“安中两国合作涵盖多个领域，尤其是中国投资在安哥拉基础设施建设中发挥了重要作用，是双方合作的成果体现，也是两国友好关系的生动写照。”他特别提到了由中企承建的安哥拉“卡库洛卡巴萨水电站”项目，该项目规划装机容量217.2万千瓦，于2017年8月开工，由中国葛洲坝集团承建，建成后将满足安哥拉50%以上供电需求。安东尼奥表示，该项目不仅促进了当地经济社会的发展，也为安哥拉培训了一批专业的水电站运营管理和技术人才，“希望这一具有重要战略意义的工程项目继续稳步推进”。

经贸合作迈上新台阶

“安哥拉拥有众多中资企业，他们为安哥拉的建设发展作出了巨大贡献，正成为安哥拉社会经济发展的重要支柱。”安东尼奥说。

据商务部网站消息，12月6日，中国商务部部长王文涛与安哥拉外交部部长安东尼奥分别代表本国政府在京签署了《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于促进和相互保护投资的协定》。协定的签署有望进一步增强双方投资者信心，为两国企业创造更加稳定、便利、透明的营商环境，为两国战略伙伴关系蓬勃发展持续注入动力。

安东尼奥提到，安哥拉也在积极改善营商环境。“企业决定是否在一个国家投资时，稳定和安全至关重要。” 他告诉记者，安哥拉所处的地缘位置极其重要，联通中部非洲和南部非洲，被视为通往拥有5亿消费者地区的一扇窗户，是非洲大陆自由贸易区的门户之一。“希望所有投资者都能看到这一点。”

中国海关统计数据显示，安哥拉是中国在非洲的第二大贸易伙伴。2022年，两国双边贸易额达273.4亿美元，同比增长16.3%。同时，根据安哥拉国家统计局发布的贸易数据，中国是安哥拉最大的出口目的地和进口来源国。

“中国市场的不断开放，将为更多安哥拉产品进入中国创造有利条件。”他相信，安中两国正携手前行，未来两国经贸合作将迈上新台阶。

文化交流意义非凡

除了经贸往来，安东尼奥还强调，两国之间的文化交流也意义非凡。“文化交流是最伟大的使者，它超越语言和国界，成为增进各国人民友谊的桥梁。在两国民间交往中，这一点尤为重要。”

他补充道：“跨文化交流也为安哥拉提供了人员培训的机会，正所谓‘授人以鱼不如授人以渔’。”两国人民的文化交流不仅帮助安哥拉培养人才，也加深了两国人民之间的相互了解，为未来的合作注入了新的活力。

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