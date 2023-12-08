人民网伊斯兰堡12月8日电 （记者程是颉）日前，在巴基斯坦旁遮普省萨希瓦尔市，由中巴经济走廊项下中巴农业合作交流中心实施的芝麻试种植项目收获情况良好，在简单清选后，装车运往卡拉奇港出口到中国。

芝麻在萨希瓦尔装车运往中国。人民网 萨义德·迈赫迪摄

中巴农业合作交流中心由中国机械设备工程股份有限公司（CMEC）牵头成立，以促进中巴经济走廊项下农业技术交流合作和推动巴基斯坦农业机械化、农业产业化为宗旨。为了助力巴基斯坦作物平衡发展、赋能经济作物增产增收，中巴农业合作交流中心以订单种植模式为立足点，此前在巴基斯坦已开展辣椒订单种植，并与国内企业就辣椒相关产业在巴发展率先合作探索，取得良好成果。

自2022年以来，合作中心尝试探索新品种芝麻在巴基斯坦种植。经过两年试种，中心在种子筛选和产业模式方面探索取得新的进展，2023年种植面积达到600余亩，已初具规模。中心还将引入国内先进的芝麻收获机械及一系列芝麻清选设备，提高收获和加工效率。

中巴经济走廊农业合作中心负责人席建龙（中）与巴基斯坦当地农户在芝麻种植园交流作物生长情况。人民网 萨义德·迈赫迪摄

项目负责人席建龙介绍，芝麻项目由合作中心直接与当地农户合作，采用包产包销模式，助力本地农户增产增收，得到种植农户的广泛好评。芝麻是重要经济作物，出口将为巴基斯坦创造更多的外汇收入来源。

项目负责人说，中心将在进一步总结芝麻试种经验的基础上，逐步提高巴基斯坦的芝麻种植技术和机械化应用水平，进一步提高巴基斯坦的芝麻产量和品质，增强其国际竞争力，促进巴基斯坦芝麻产业健康良性发展。

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