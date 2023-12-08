新华社河内12月8日电题：推动中越关系取得新的更大发展——越南社会各界热烈期待中共中央总书记、国家主席习近平对越进行国事访问

新华社记者孙一 陶军

应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日对越南进行国事访问。

习近平总书记时隔六年再次访越在越南引发热烈期待。越南各界人士在接受记者采访时表示，期待习近平总书记同越方领导人一道，为发展双边关系把舵引航、擘画新的宏伟蓝图，开启两国关系新阶段，推动各领域合作不断向前发展，为变乱交织的世界注入更多确定性、稳定性，相信此访将取得圆满成功。

持续加强高层政治互信

曾任越南驻华大使的越南外交部前副部长阮文诗表示，继2015年和2017年先后对越南进行国事访问后，习近平总书记时隔六年再次访问越南，将同阮富仲总书记一道擘画越中关系发展蓝图，为双边关系发展步入政治互信更高的新阶段注入强劲动力。

“2022年10月30日至11月1日，越共中央总书记阮富仲成功访华，成为中共二十大后首位访华的外国领导人。今年6月，越南政府总理范明政访华并出席第十四届夏季达沃斯论坛。越南国家主席武文赏10月赴华出席第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，延续了两国高层间常来常往的优良传统。”回顾一年多越中高层交往，阮文诗这样说。

阮文诗说，越中是近邻，拥有深厚传统友谊，两国政治体制相同，都走社会主义道路，都在各自党的领导下进行着革新开放和改革开放。正因为这样的特殊性，不断发展越中关系符合两国人民利益与诉求，符合时代大势。

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，在习近平总书记和阮富仲总书记战略引领下，两国关系高位运行，战略合作全面深化，双方就提升双边关系定位达成重要共识，将开启两国关系新阶段。

河内国家大学下属外国语大学中国语言文化系讲师阮氏红仁表示，志同道合、命运与共是越中关系最鲜明的特征，越南共产党和中国共产党都是以人民为中心的政党，都致力于国家发展、社会繁荣和人民幸福，期待习近平总书记此次访问能够进一步提升两国关系，为两国关系开辟新的光明前景。

促进经贸发展互联互通

越南中国商会会长顾朝庆表示，习近平总书记对越南进行国事访问对两国工商界而言是极大鼓舞，相信此访将进一步加强双方在经贸投资和互联互通方面的合作，推动扩大人员往来，为双方企业投资兴业创造更加便利条件，更好造福两国和地区人民。

顾朝庆说，两国最高领导人战略引领双边关系发展，两国不断加强共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略对接。中国企业在越南投资力度不断加大，一座座现代化工厂在北江、北宁、海防等地的工业园区拔地而起，为当地创造了大量就业岗位。

“在河内朔山县，中国企业投资建设了越南最大的垃圾焚烧发电厂，有效助力越南绿色能源转型，长期以来困扰当地民众的垃圾污染问题得到解决。”顾朝庆说。

作为中越共建“一带一路”的标志性工程，河内轻轨2号线自2021年11月开通运营以来以绿色便捷、票价合理日益受到河内市民的欢迎，累计载客逾1750万人次。这条轻轨还成了河内新地标，不少年轻人在周末搭乘轻轨“空中看首都”。

河内地铁公司董事长武红长表示，目前每天有超过3万人次乘坐河内轻轨2号线，基本缓解了沿线交通拥堵问题，目前该项目已初步实现盈利。中国在基础设施建设方面拥有宝贵经验，期待越中双方进一步推动在该领域的合作，让更多的高质量项目在越南落地建成，助力越南加快自身现代化发展进程。

中国是越南最大贸易伙伴。2022年，双边贸易额为2349.2亿美元，同比增长2.1%。越南百香果、榴莲等水果获准进入中国市场，广受中国消费者欢迎，给越南农民带来实实在在的利益。

越南农业与农村发展部市场开发局副局长黎青河表示，近年来中国始终是越南最大的农产品和水产品出口市场。越南出产的优质热带水果和丰富水产品，离不开中国这样一个拥有14亿多人口的巨大市场，期待习近平总书记此次访问后越中双边贸易额再创新高，中国能进口更多越南高质量农副产品，助力越南农业发展。

推动传统友谊世代相传

今年3月15日，由120名中国游客组成的旅行团抵达越南，成为中国试点恢复出境团队旅游后首批通过陆路口岸赴越的中国旅行团。在越南谅山省的友谊国际口岸，头顶斗笠、身穿越南奥黛的越南少女向中国游客送上鲜花，当地民众表演舞狮欢迎中国游客。

越南丝路酒店集团副经理陈氏玉碧表示，期待习近平总书记此访能为越南旅游带来春风，帮助越南酒店业加快复苏，“我们也将尽最大努力服务好中国游客，为越中友好贡献力量”。

越南旅游协会主席武世平表示，旅游业是越南经济发展的重要支柱之一，中国是越南重要的国际游客来源地，同样中国也是越南游客出游首选目的地。期待未来能加快开通更多两国直飞航班，方便两国游客往来，增进两国人民间的相互了解，促进民心相通。

国之交在于民相亲，中越关系的未来在两国青年一代。对此，阮氏红仁表示，如今越南学习中文的年轻人非常多。作为从事中文教学多年的教师，期待能有更多越南学生赴华学习，带动越南年轻人更直观全面地了解中国，夯实越中友好的社会基础。

“课堂上，老师曾给我们讲过胡志明主席在中国工作生活多年、同中国老一辈领导人结下深厚情谊的故事。”河内国家大学下属外国语大学附中学生、第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛二等奖获得者黎月琼说：“我已学习中文6年，能到中国参赛非常激动。比赛期间，我参观了天安门、故宫和鸟巢，了解到中国的历史和现在，也结交了不少中国朋友。非常期待习近平总书记访问越南，希望此访后两国青年彼此交流、增进感情的机会越来越多。”

(责编：贾文婷、崔译戈)