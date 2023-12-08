人民网曼谷12月8日电 （记者孙广勇）12月6日，孟加拉国首个海陆一体超大型石油储运工程成功完成首次海上投油，打通了孟加拉国进口石油通过海上单点系泊装置接收，海底管道运输至岸上储存的通道，大幅提升了孟加拉国石油储运效率，保障了能源供应需求。

该工程是孟加拉国实现2041年国家发展愿景的旗舰项目，能够让10万吨级的大型油轮在距离陆地16公里的海上直接系泊，通过总长220公里的海底和陆上管道，将石油直接卸载并运输到炼厂等设施进行处理，将原来卸载运输10万吨石油时间从11天缩短到了约48小时。

该工程由中石油管道局承建，业主为孟加拉石油公司及其所属的东方炼厂有限公司，施工点位于孟加拉湾东部吉大港入海口，实现了中国资金、中国技术、中国设备、中国施工“全产业链走出去”。孟加拉国石油公司主席阿扎德（Azad）表示，孟加拉国成功实现大型油轮系泊并完成海上投油是孟中能源合作的重要里程碑，也是两国共建“一带一路”能源合作取得的重大成果。

在这项工程建设中，中企在大胆创新施工技术、管理理念等方面攻坚克难、推陈出新，面对史无前例、千难万险的工程建设挑战，用一项项自主研发攻克的核心技术、装备，打破国外核心技术垄断，独立自主完成项目建设，也推动了我国海洋工程装备技术实现新发展，在国际舞台上诠释出“中国管道”的实力与担当。

中方项目经理孙碧君介绍：“我们通过这个项目的建设，打造了一支成熟的海洋工程建设团队，不仅实现了中国企业在大规模海管铺设、海陆定向钻穿越、单点系泊系统安装等成套业务领域的核心关键技术的突破，对深化中孟两国经贸合作也具有重要意义。”

该工程于2019年1月开工建设，中方建设者历时5年，为孟加拉国打通的这条能源输送“大动脉”，预计每年可为孟加拉国节约原油运输成本1.28亿美元，提高原油卸载功效5.5倍，为孟加拉国东方炼厂原油年处理能力扩容至450万吨提供安全、高效、环保的运输保证。

此次，该项目投油成功彻底告别了孟加拉国每次进口原油都要靠小船接驳大船来运输的历史，更加清洁也更加环保的卸载方式运输方式，能够助力孟加拉国的能源发展和经济发展。

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