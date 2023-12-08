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联合国会议聚焦贸易数字化和跨境电商

2023年12月08日09:08 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦12月7日电（记者陈斌杰）总部位于瑞士日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）4日至8日举办“电子商务周”活动。在7日举办的主题分论坛中，来自国际组织以及政商界、学界的百余名代表围绕贸易数字化和跨境电商开展交流对话，聚焦数字技术发展对全球经贸合作的推动作用。

　　当天的主题分论坛“2023贸易数字化与跨境电商发展圆桌会”由中国电子商会、联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心联合主办。在“新趋势”“新人才”“新应用”三个对话环节，与会代表通过分析案例和分享实践经验，探讨当前贸易数字化和跨境电商领域的新动向，并对行业未来发展建言献策。

　　中国电子商会会长王宁在圆桌会上说，贸易数字化是支持全球贸易增长的重要动力，期待世界各国共同构建贸易数据标准规范和安全体系，促进互认互通，维护数据安全，共同营造贸易数字化合作良好环境，促进全球贸易的繁荣发展。此外，跨境电商已成为推动中小企业参与全球贸易合作的重要力量，应尽快在全球制订统一的跨境电商税收标准，推动行业的长期发展。

　　国际贸易中心市场开发部主任米穆尼表示，电子商务对发展中国家的小企业来说意味着巨大的机遇，应增加对发展中国家在基础设施、人员培训方面的投资和支持，让发展中国家充分享受电子商务的红利。

　　中国常驻联合国日内瓦代表团公使衔参赞梁红表示，本次圆桌会聚焦贸易数字化和跨境电商，在联合国平台共商前沿议题具有积极意义。中国高度重视发展数字贸易，并一直积极为其他发展中国家提供电子商务技术援助和能力建设。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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