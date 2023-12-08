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中国代表呼吁国际社会合力打击跨国有组织犯罪

2023年12月08日09:08 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月7日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军7日在安理会跨国有组织犯罪问题公开辩论会上发言，呼吁国际社会加强合作，共同打击跨国有组织犯罪。

　　张军说，当前，跨国有组织犯罪的联动性和犯罪手段的复杂性、专业性不断升级，与恐怖主义相互交织，危害和外溢影响不断扩大。国际社会要高度重视，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，加强团结协作，合力打击跨国有组织犯罪，维护共同安全。

　　张军表示，今年是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》生效20周年。20年来，公约影响力和权威性不断增强，成为国际社会应对跨国犯罪威胁的重要平台。各国要继续以公约为依托，强化打击跨国犯罪国际合作。联合国毒品和犯罪问题办公室（联合国毒罪办）等专业机构为打击跨国有组织犯罪作出积极贡献，中方对此表示赞赏。希望联合国毒罪办、国际刑警组织继续发挥专业优势，并同联合国反恐办公室、安理会反恐委员会加强合作，为会员国打击跨国有组织犯罪提供支持。安理会要发挥自身作用，统筹应对恐怖主义和跨国有组织犯罪勾连，避免二者合流并相互渗透，威胁国际和平与安全。

　　张军表示，随着新技术兴起，电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨国犯罪的专业化程度上升、隐蔽性增强，需要多、双边并举，织牢合作网络，全力压缩跨国有组织犯罪空间。除多边平台外，各国要在双边框架下，就打击跨国犯罪的个案加强协作，通过分享证据和情报、提供引渡和司法协助、开展追逃追赃合作等方式，让犯罪分子和犯罪资产无处遁形。有关国家应对别国打击犯罪的司法合作请求作出积极回应，不应以种种借口，使其国土成为犯罪分子的“避风港”。

　　张军强调，只有各国都建立起专业、高效、强有力的执法队伍，才能对犯罪活动形成有效震慑。联合国及其相关机构、国际合作伙伴应在尊重会员国自主权的基础上，帮助会员国尤其是发展中国家加强边防、海关、缉毒、司法等方面执法能力建设，为发展中国家培训更多执法人员，提升安全治理水平。近年来，中方通过中国-联合国和平与发展基金为联合国毒罪办等机构提供支持，帮助发展中国家提升执法能力。中方将继续在力所能及的范围内，向有需要的国家提供帮助。

　　张军说，跨国有组织犯罪不符合任何国家利益，每个国家都要切实承担起打击跨国犯罪的应尽责任和义务。中方一直是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》重要参与方、忠实践行者和积极贡献者，坚决有力打击一切有组织犯罪行为，积极参与打击电信诈骗等跨国合作。中国同联合国毒罪办、国际刑警组织等加强交流合作，在金砖国家、上海合作组织等框架下同地区国家就打击跨国有组织犯罪开展合作，不断取得积极成果。中方将继续同各方携手，有效应对复杂交织的安全挑战，努力实现世界持久和平。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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