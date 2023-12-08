新华社雅典12月7日电（记者陈刚）土耳其总统埃尔多安7日访问希腊，与希腊领导人就加强双边合作等问题进行会谈。

埃尔多安当天先后与希腊总统萨克拉罗普卢、希腊总理米佐塔基斯会面，并率土耳其政府代表团与希腊方面举行了高级别合作委员会会议。双方在会谈后签署了《雅典友好睦邻宣言》。

埃尔多安在与米佐塔基斯会谈后举行的联合记者会上说，《雅典友好睦邻宣言》反映两国发展双边关系的意愿，希望这次访问能进一步加强两国关系的积极势头，建议两国每年至少举行一次高级别合作委员会会议。

埃尔多安说，双方同意加强经贸交往，争取将双边贸易额从目前的50亿美元提高到100亿美元。他还表示，土耳其愿意在旅游和文化领域发展与希腊的关系。

米佐塔基斯在记者会上说，这是7年来希土首次举行高级别合作委员会会议，表明两国有意寻求创新性的关系。他表示，希土两国应该和平相处，彼此可以阐明分歧，不断寻求解决方案。

米佐塔基斯说，通过两国代表团的会晤，双方将加强经济合作，扩大信任基础。当条件成熟时，双方可以就爱琴海和东地中海大陆架和专属经济区的划界问题进行讨论。

访问期间，希土双方还就塞浦路斯、少数民族、中东局势等问题交换了看法。

土耳其和希腊同为北约成员国，但两国在领土、少数民族和非法移民等一系列问题上长期存在分歧。为寻求外交解决问题，近年来两国举行了多轮会谈磋商。2017年12月，埃尔多安对希腊进行为期两天的访问，这是1952年以来土耳其国家元首第一次访问希腊。随后两国关系又出现波动。2022年3月，希腊总理米佐塔基斯访问土耳其。

(责编：贾文婷、崔译戈)