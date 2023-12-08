新华社曼谷12月7日电（记者高博 任芊）泰国文化部7日傍晚在首都曼谷举行活动，庆祝泰国宋干节入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

12月7日，演员在泰国曼谷举行的宋干节入选联合国非物质文化遗产名录庆祝活动上演出。新华社发（拉亨摄）

每年4月13日至15日是泰国传统新年宋干节，也称泼水节，是泰国最重要的传统节日之一。泰国总理赛塔在庆祝活动上致辞说，围绕宋干节这一主题，泰国诞生了许多民间戏剧和表演艺术，充分体现出文化的多样性与人类的创造力，宋干节被列入人类非物质文化遗产名录可谓实至名归。

12月7日，演员在泰国曼谷举行的宋干节入选联合国非物质文化遗产名录庆祝活动上演出。新华社发（拉亨摄）

泰国文化部长盛沙·蓬帕尼表示，宋干节被列入人类非物质文化遗产名录，不仅能够激发人们保护、保存、传承珍贵民族文化遗产的意识，也能帮助外国人进一步了解泰国。

12月7日，演员在泰国曼谷举行的宋干节入选联合国非物质文化遗产名录庆祝活动上演出。新华社发（拉亨摄）

当天，不少泰国民众身穿泰式传统服装前来参与庆祝活动。他们纷纷表示，宋干节入选人类非物质文化遗产名录将有助于世界各地的人们更多了解和体验泰国文化，吸引更多游客来泰国旅游。

12月7日，泰国总理赛塔（中）在泰国曼谷举行的宋干节入选联合国非物质文化遗产名录庆祝活动上致辞。新华社发（拉亨摄）

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会6日在博茨瓦纳召开的会议上宣布，泰国宋干节被列入人类非物质文化遗产名录。这也是泰国第4个被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录项目，其余3个项目为泰国孔剧、泰式传统按摩以及泰国诺拉舞蹈。

12月7日，演员在泰国曼谷举行的宋干节入选联合国非物质文化遗产名录庆祝活动上演出。新华社发（拉亨摄）

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