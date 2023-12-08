12月7日，老挝总理宋赛（右）在首都万象会见新华通讯社社长傅华。新华社记者 朱炜 摄

新华社万象12月7日电（记者陆芸 马淮钊）老挝总理宋赛7日表示，老挝十分重视新闻和文化旅游产业的发展，希望加强与中国在新闻、文化旅游等方面的合作，吸引更多中国游客。

由老挝新闻文化旅游部、新华通讯社、老挝中华总商会主办的第二届“一带一路”老—中合作论坛7日在老挝首都万象举行。当天下午，宋赛在会见新华社社长傅华时说，论坛的举办促进了双方在新闻、文旅等领域方面的合作。老方欢迎中国企业能来老挝考察，助力发展老挝的旅游事业。

宋赛对中方一直以来为老方提供的支持和帮助表示感谢。他说，老挝政府支持共建“一带一路”倡议下的合作项目，老中铁路的开通便利了老挝的人员往来和货物运输，促进了当地经济和贸易发展。他感谢新华社对老挝新闻事业发展所提供的帮助，希望新华社与老挝新闻文化旅游部进一步加强合作，展示老挝丰富的旅游资源，吸引更多中国游客。

傅华表示，本届论坛是今年10月两党两国最高领导人共同见证签署的多项重要合作成果之一，新华社将在服务共建“一带一路”、助力中老命运共同体建设、助推中老两国人民友谊不断加深等方面作出应有贡献。

傅华说，新华社愿与老挝媒体在新闻采编、经济信息采集与服务、人员培训等方面开展交流分享和提供力所能及的帮助。明年老挝担任东盟轮值主席国，新华社将重点关注相关活动及老挝经济社会发展成果，通过多语种多形式报道广泛传播。

在老挝期间，傅华还会见了老挝副总理吉乔、老挝新闻文化旅游部部长宋莎婉，双方就加强媒体交流与合作推动构建中老命运共同体等展开交流。

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