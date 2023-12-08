人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

老挝总理冀加强与中国合作

2023年12月08日08:45 | 来源：新华网
小字号

　　12月7日，老挝总理宋赛（右）在首都万象会见新华通讯社社长傅华。新华社记者 朱炜 摄

　　新华社万象12月7日电（记者陆芸 马淮钊）老挝总理宋赛7日表示，老挝十分重视新闻和文化旅游产业的发展，希望加强与中国在新闻、文化旅游等方面的合作，吸引更多中国游客。

　　由老挝新闻文化旅游部、新华通讯社、老挝中华总商会主办的第二届“一带一路”老—中合作论坛7日在老挝首都万象举行。当天下午，宋赛在会见新华社社长傅华时说，论坛的举办促进了双方在新闻、文旅等领域方面的合作。老方欢迎中国企业能来老挝考察，助力发展老挝的旅游事业。

　　宋赛对中方一直以来为老方提供的支持和帮助表示感谢。他说，老挝政府支持共建“一带一路”倡议下的合作项目，老中铁路的开通便利了老挝的人员往来和货物运输，促进了当地经济和贸易发展。他感谢新华社对老挝新闻事业发展所提供的帮助，希望新华社与老挝新闻文化旅游部进一步加强合作，展示老挝丰富的旅游资源，吸引更多中国游客。

　　傅华表示，本届论坛是今年10月两党两国最高领导人共同见证签署的多项重要合作成果之一，新华社将在服务共建“一带一路”、助力中老命运共同体建设、助推中老两国人民友谊不断加深等方面作出应有贡献。

　　傅华说，新华社愿与老挝媒体在新闻采编、经济信息采集与服务、人员培训等方面开展交流分享和提供力所能及的帮助。明年老挝担任东盟轮值主席国，新华社将重点关注相关活动及老挝经济社会发展成果，通过多语种多形式报道广泛传播。

　　在老挝期间，傅华还会见了老挝副总理吉乔、老挝新闻文化旅游部部长宋莎婉，双方就加强媒体交流与合作推动构建中老命运共同体等展开交流。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部