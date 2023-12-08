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以色列批准向加沙南部“最低限度”供应燃料

2023年12月08日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月7日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列政府新闻办公室6日晚发表声明说，出于人道主义考虑，以政府批准向巴勒斯坦加沙地带南部“最低限度”供应燃料。

　　以政府发言人埃隆·利维7日在新闻发布会上表示，“最低限度”的标准将由战时内阁根据局势发展而定。以色列媒体当天报道说，美国要求以色列大幅增加向加沙地带的燃料供应量，以安全内阁6日晚投票批准了向加沙地带南部增加燃料供应的决定。

　　据以色列国防军7日发表的声明，以军正在加沙地带南部持续展开军事行动。为配合地面行动，以海军精确打击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事营地和基础设施。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日发表声明说，以军过去24小时内在加沙地带的袭击造成约350名巴勒斯坦人死亡；新一轮巴以冲突爆发以来，以军对加沙地带的袭击已造成超过1.7万人死亡、4.6万余人受伤。以方说，本轮冲突造成约1200名以色列人死亡。

　　联合国相关数据显示，本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有超过180万人流离失所。（参与记者：柳伟建）

(责编：贾文婷、崔译戈)

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