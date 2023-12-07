人民网迪拜12月7日电 （记者张志文）在第28届《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会期间，华为公司和联合国气候变化框架公约全球创新中心等机构共同举办“加速绿色创新”论坛，并发布《推动双转型的双技能：定义绿色和数字技能与工作》白皮书。该报告旨在为开发新的培训项目提供指导，助力培养实现净零排放目标所需的绿色和数字人才。

华为企业沟通部副总裁张园在致辞中表示，这份报告旨在制定新的绿色和数字技能分类标准，为开展技能转型和技能提升培训提供行动方针，以开发和普及实现《巴黎协定》设定的目标所需的净零技术。

欧洲创新与技术研究院数字教育和技能主管萨尔瓦多·莫西亚强调，“随着数字和绿色双转型的加速，对于实现双转型所需的技能，我们需要转变这些技能的定义、识别和培养范式。这一需求与我们的技能转型和技能提升项目不谋而合。”

在发布仪式上，匈牙利气候无所任大使芭芭拉·博托斯指出，我们需要实现绿色能源的储存，才能真正利用绿色能源。“各行各业都是互联互通的，我们需要在各个领域实现均衡发展，以加快世界各地的绿色转型。”

负责白皮书研究工作的欧洲环境与资源经济学家协会主席、可持续发展解决方案网络全球气候中心主席菲比·昆杜里表示，在欧洲绿色协议的背景下，双转型正在加速劳动力市场的结构性变化。虽然欧盟正在制定新的净零产业战略以增强其竞争力，但可能面临人才短缺问题。“我对这次合作感到自豪，此次合作将帮助教育、行业和政策利益相关者了解，要实现2050年气候中立的目标需要满足哪些新的劳动力需求。”

华为欧洲公共事务副总裁曹晖表示，气候变化带来的挑战是巨大的，“但我们可以合作培养所需人才，以释放数字化转型的潜力，彻底改变我们实现可持续发展的方式。”

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