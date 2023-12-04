人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国向加沙提供紧急人道主义物资援助交接证书签字仪式在开罗举行

2023年12月04日22:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗12月4日电（记者姚兵 董修竹）《中华人民共和国政府与巴勒斯坦国政府向巴勒斯坦加沙地带提供紧急人道主义物资援助交接证书》签字仪式3日在埃及首都开罗举行。中国驻埃及大使廖力强、巴勒斯坦驻埃及大使迪亚布、埃及红新月会总干事拉米等出席。

　　廖力强表示，巴以冲突爆发以来，中国积极发挥负责任大国作用。中方此前宣布通过埃及向加沙地带提供食品、药品等紧急人道主义物资。近期，包括罐头、饼干、牛奶、饮用水等在内的8车物资运往阿里什，将通过拉法口岸运往加沙。感谢埃及红新月会的积极协助。

　　迪亚布表示，巴方高度赞赏中方始终坚定支持巴人民正义事业，在国际场合为巴主持公道、仗义执言。当前，加沙人民正经历人道主义灾难，友好的中国政府和人民在此关键时刻向加沙提供紧急人道主义物资援助，巴政府和人民对中方雪中送炭的善举表示诚挚谢意和崇高敬意。

　　拉米表示，埃方高度赞赏中方向加沙提供人道主义物资援助，将继续为物资援助进入加沙及分发工作提供支持。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部