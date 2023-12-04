新华社迪拜12月4日电 综述：联合国气候大会中国角边会发出保护冰川呼声

新华社记者王燕 陈梦阳

当地时间3日下午，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角举办的“冰川记忆：见证气候危机”主题边会上，与会代表与嘉宾呼吁国际社会高度重视并立即采取行动，减缓气候变化，保护全球冰川。

中国气候变化事务特使解振华出席边会并致辞。他表示，全球变暖导致冰川加速消融，希望通过聚焦冰川消融这样一个非常直观的气候问题，唤起社会各界更加关注气候变化，推动更具雄心的全球气候行动。

解振华介绍说，面对冰川消融危机，中国政府已经采取行动，提出山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理。他指出，“冰”字的提出，是对人与自然命运共同体内涵的深化，明确了冰川保护的重要意义。出席边会的联合国环境规划署系统生态处副主任布鲁诺·波齐认为，保护冰川刻不容缓，他称赞中国为保护冰川实施的积极举措。

冰川是气候变化的敏感指示器，气候变化导致的冰川消融日益严峻，是全球面临的危机。美国《科学》期刊年初刊载的一项研究报告显示，气候变化对全球冰川的威胁超出科学家先前预想，按照目前全球平均气温上升趋势推算，到本世纪末，全球将近七成陆地冰川将完全消融；即使实现仅升温1.5摄氏度的“理想”目标，也会有接近半数的陆地冰川消失。

冰川消融造成海平面抬升、水资源危机等系列问题。联合国秘书长古特雷斯日前大声疾呼：“冰川在消退，但人类无处可退。”他呼吁人类“停止疯狂举动”，并立即采取行动保护在气候变化中首当其冲的人们。

边会邀请冰川和气候问题相关的政府部门、科研单位、国际机构、社会组织、企业代表，围绕加强极地保护、应对冰川消融等议题展开讨论。与会嘉宾呼吁，“保护冰川，就是保护人类自己”。

边会还发起《积极应对气候变化，保护全球冰川》的行动倡议，并启动为期三年的“冰川记忆：全球探访活动”，计划组织科研人员、媒体及知名人士，深入调研全球七大洲代表性冰川，通过公众传播活动，推动全社会提高应对气候变化的意识。

解振华表示，中国生态环境部宣传教育中心发起“冰川记忆：全球探访活动”是很有意义的气候传播活动，对促进社会各界了解冰川，凝聚可持续发展共识，必将产生良好的社会影响。他呼吁各方紧密合作，集智聚力，共同行动，保护拥有冰天雪地的美丽地球家园。

中国生态环境部宣传教育中心主任田成川表示，冰川承载着人类诸多文化记忆。中方发起此次全球探访活动，希望动员社会各界广泛参与，首次探访活动将于明年3月启动。

(责编：崔越、张悦)