中国应对气候变化事务特使解振华致辞。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜12月4日电 （记者任皓宇）3日，联合国气候变化迪拜大会中国角举办“数字赋能生态文明进程——加强公众气候行动参与度”边会，多方企业机构代表围绕碳中和、碳普惠体系建设等话题进行深入讨论交流。边会期间启动的《数字化生态文明国际气候行动倡议》成为本届联合国气候变化迪拜大会国际气候行动“透明度”主题的重要民间成果之一。

《数字化生态文明国际气候行动倡议》由《联合国气候变化框架公约》秘书处和中国绿色科技企业绿豆芽共同发起，旨在通过数字化手段促进国际间的信息共享，加强各方在气候行动上的沟通与协作。倡议参与方将为数字化生态文明国际气候行动而努力，并通过绿豆芽向《联合国气候变化框架公约》秘书处每年公开相关的气候行动，包括目标、行动承诺、进展等。

中国应对气候变化事务特使解振华致辞时表示，在各国应对气候变化的战略中，普遍提出推进信息化和大数据应用。期待通过这个新平台与世界分享中国在气候行动上的实践与经验，将中国的故事讲给世界，也倾听世界的声音，鼓励更多的全球伙伴参与其中。

阿联酋COP28组委会代表、阿联酋气候变化特使办公室私营部负责人哈南·萨克尔及《联合国气候变化框架公约》秘书处全球气候行动负责人托德·爱德华兹一致表示，各地区、各部门、各企业机构的积极参与能进一步提升应对气候变化行动的广度和深度，对全球共同应对气候变化来说十分重要。期待各方共同努力，推动气候变化行动措施落实，取得更多成效。

活动现场。绿豆芽供图

倡议发起人连希蕊是《联合国气候变化框架公约》秘书处中国官方合作伙伴，也是绿豆芽创始人兼CEO。她介绍道，绿豆芽多年来致力于推动中国企业与国际社会深入接触与合作，加速多方信息共享并整合城市治理经验和知识，未来希望有更多合作伙伴加入进来，引领全球环境治理的浪潮。

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