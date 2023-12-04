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华为在阿尔及利亚举办“2023年未来种子”颁奖仪式

2023年12月04日19:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔12月4日电 （记者郝瑞敏）2日，阿尔及利亚华为电讯有限公司在阿尔及利亚首都阿尔及尔举办第9届青年人才发展“2023年未来种子”项目颁奖仪式，中国驻阿尔及利亚大使李健、阿高教和科研部秘书长阿卜杜勒卡里姆·本特利斯、阿尔及利亚华为电讯有限公司总经理易翔等出席活动，30位大学校长、副校长及100位优秀学生代表参会。

李健在致辞中祝贺2023年度“未来种子”项目获奖学生、院校、老师及创业者代表，表示自2018年以来，在中阿双方通力合作下，“未来种子”项目培养出一大批高质量数字化人才，营造了生机勃勃的数字化创业生态，推动了阿数字经济发展，符合特本总统建设新阿尔及利亚的要求。中方将继续落实特本总统今年7月访华期间签署的数字化和信息化领域合作协议，进一步加强人才培养、技能转移、产能合作及联合投资，让数字化合作成为中阿全面战略伙伴关系提质升级，不断迈向更高水平、实现更大发展的重要动力。

本特利斯表示，感谢华为为阿数字化人才培养所作出的贡献。高教部与华为“未来种子”旗舰项目开展5年以来，通过开展教学培训、提供实习应聘机会、构建创新创业平台，为ICT人才培养做出卓越贡献，取得了丰硕成果。2023年，阿尔及利亚团队分别在华为ICT大赛网络和云赛道获得全球一等奖，在“人工智能农场”创业团队比赛中赢得创业基金。今年9月28日，高教部与华为再次签署合作协议，希望未来能进一步促进知识传递和人才培养，不断加强两国数字化领域的交流与合作。

易翔表示，2023年是阿尔及利亚ICT人才引以为豪的一年，取得了非常丰硕和辉煌的成就。阿尔及利亚7名学生组成了自己的“人工智能农场”初创企业，他们最近在与爱尔兰和意大利队的比赛中获得了10万美元的奖金。通过ICT人才项目，华为已经培养了6000多名学生，认证了3000名优秀青年，支持了20多家初创企业。

颁奖典礼上，来自 “2023年未来种子”的40名学生，组成四支队伍，在嘉宾面前展示了他们的创新项目。仪式还包括华为阿尔及利亚与阿尔及尔第一大学签署谅解备忘录，该协议旨在建立华为ICT学院、ICT人才培养和ICT大赛，培养学生在云计算、数据中心、人工智能和华为各种技术领域的知识。

“未来种子”项目是华为自2008年起发起的项目，面向全球139个国家的ICT学生进行培训，目标是培养本地ICT人才。（完）

(责编：崔越、张悦)

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