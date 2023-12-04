《中国建筑服务海湾国家可持续发展报告》发布现场。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜12月4日电 （记者任皓宇）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）于11月30日在迪拜开幕。近日，中建中东公司在迪拜世博城COP28绿区展台发布《中国建筑服务海湾国家可持续发展报告》。这是中国建筑在中东区域发布的首份可持续发展报告。

《报告》以中文、英文、阿文三种语言向全球发布，以“建证幸福”为主题, 由“拓展幸福空间，品质向未来”“共谋幸福事业，共赢向未来”“守护幸福生活，相伴向未来”三个章节组成，主要阐述了中建中东公司在精品工程、科技创新、关爱员工、安全管理、诚信合规、社区共赢等方面取得的成果。

中建中东公司董事长王少峰指出，今年是中建中东公司深耕中东市场的第二十个年头。二十年来，中建中东坚持精益建造，实现品质履约，坚持以人为本，助力区域经济发展。今后，中国建筑将充分发挥自身全产业链和核心技术优势，进一步抓好项目的高品质履约，切实践行企业社会责任，为阿联酋国家经济建设，为推动中阿双边关系发展、高质量共建“一带一路”做出新的贡献。

“这份报告为其他想要践行可持续发展理念的企业实体提供了重要参考。”阿联酋环境组织联合创始人哈比芭表示，中建中东公司积极与阿联酋环境组织开展合作，主动承担企业社会责任，造福当地人民。此次中建中东公司编撰的可持续发展报告，让人更加全面的了解到中企在中东区域的履责实践与可持续发展理念。“期待中企在推动可持续发展方面取得更多丰厚成果。”

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