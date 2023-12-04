新华社北京12月4日电 中国人权研究会4日在京举行“纪念《世界人权宣言》发表75周年”研讨会。与会专家学者代表围绕《世界人权宣言》的内容精神、影响意义和新时代中国人权事业发展展开交流研讨，旨在弘扬全人类共同价值，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

中国人权研究会会长白玛赤林表示，75年前，《世界人权宣言》确立了尊重和保障人权的基本共识。回顾75年来的历程，中国始终是宣言的智识贡献者、积极倡导者、坚定践行者。中国人权事业取得的历史性成就，为发扬宣言精神提供了中国方案。

中国法学会副会长徐显明表示，推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。以人民为中心的发展思想要求努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义，追求公平正义实质上是在追求人权的价值观。

中国法学会党组成员、学术委员会主任张文显说，习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，以共同价值为根基，创新突破了既往人权理念的局限，对构建公正合理善治的国际人权治理体系具有重大指导意义。

中国人权研究会副会长、中国政法大学校长马怀德表示，法治是人权最有效的保障，要切实发挥法治在人权保障事业中的重要作用，具体而言，就是要深化法治领域改革，健全人权法治保障机制，实现尊重和保障人权在立法、执法、司法、守法全链条、全过程、全方位的覆盖。

人力资源和社会保障部国际合作司副司长钱晓燕表示，人力资源社会保障领域国际交流合作是国家整体外交的重要组成部分，在人社事业改革发展过程中发挥着积极作用。她还结合工作分享了积极开展多边合作等内容。

中国人权研究会副会长、西南政法大学人权研究院院长付子堂认为，要在坚持多元、自主、开放、包容中共同丰富人类人权文明新形态，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，构建更加公平公正合理包容的全球人权治理体系，开创人类人权保障美好未来。

“妇女权益保障是国家人权事业的重要部分。”中华全国妇女联合会联络部副部长何淑文介绍了全国妇联在全方位多渠道讲好中国妇女人权故事、建设性参与联合国和多边机制妇女交流等方面扎实推进妇女领域对外人权工作的情况。

在中国人权研究会副会长、吉林大学法学院教授鲁广锦看来，《世界人权宣言》的诞生是多种文化文明包容共处的结果。75年间，世界人权发展取得了历史性成就，但仍存在短板和问题。中国秉持文明包容和文明交流互鉴，对推进全球人权治理、促进世界人权事业发展起到了重要引领作用。

北京理工大学科技人权研究中心主任韩秀桃认为，科学技术极大拓展了人权理论内涵与实践价值，推动数字时代的国际人权治理，应优化科技伦理治理，积极推进科技创新与人权保障平衡发展。

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华表示，面对数字时代对人权事业发展带来的新问题，我们应当遵循人类命运共同体的理念，勇于思考如何构建数字时代全球人权治理新体系，全面推动和引领人权议题以及人权机制新发展。

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