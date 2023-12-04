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以色列空袭加沙地带一处住宅致至少11人死亡

2023年12月04日19:31 | 来源：新华网
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　　新华社加沙12月4日电（记者柳伟建）巴勒斯坦消息人士4日告诉新华社记者，以军3日夜间空袭了加沙地带南部城市拉法的一处住宅，造成至少11人死亡。

　　以色列军方4日通报说，以色列战机3日夜间空袭了约200个巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的目标。以地面部队3日夜间指挥战机空袭了“为哈马斯运送导弹和迫击炮的车辆、反坦克导弹发射阵地以及武器库”。以海军3日夜间袭击了哈马斯的观察哨和其他设施。

　　以军4日凌晨在另一份声明中说，3名以军士兵在3日加沙地带的行动中丧生。

　　当地时间12月1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军当天恢复与哈马斯的战斗。加沙地带卫生部门3日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已经造成超过1.55万巴勒斯坦人死亡、4.1万余人受伤。以方说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

　　联合国人道主义事务协调厅3日发表声明说，在恢复军事行动后，以军向覆盖加沙地带约25%面积地区的居民发出了撤离令，包括汗尤尼斯东部和加沙城东部地区。（参与记者：吕迎旭、张天朗）

(责编：崔越、张悦)

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