新华社北京12月4日电（记者董雪）经中欧双方商定，第二十四次中国—欧盟领导人会晤将于12月7日在北京举行。外交部发言人汪文斌4日在例行记者会上应询表示，中方期待此次领导人会晤发挥承前启后、继往开来的重要作用，为中欧关系持续健康发展提供战略引领。

汪文斌表示，中国—欧盟领导人会晤是双方领导人年度会晤机制，对中欧关系发展发挥着重要的战略引领作用。本次会晤恰逢中欧建立全面战略伙伴关系20周年和中欧领导人会晤机制建立25周年，中欧各界和国际社会广泛关注。

汪文斌表示，中方高度重视此次会晤，习近平主席将会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，李强总理将同欧盟两位主席共同主持会晤。双方领导人将就中欧关系中的方向性、战略性问题和共同关心的全球性议题深入交流，为中欧关系发展规划蓝图、确定重点、注入动力。

他说，当前，百年变局加速演进，国际局势加剧动荡，世界经济动能不足，全球挑战层出不穷，中欧关系也面临新的机遇和挑战。

汪文斌说，中欧是伙伴不是对手，双方共同利益远大于分歧。中方期待此次领导人会晤发挥承前启后、继往开来的重要作用，通过战略沟通增进理解互信，通过开拓创新加强互利合作，通过对话协商探讨解决问题的思路，合作应对全球性挑战，为世界经济注入新动力，为国际局势增添稳定性，为中欧关系持续健康发展提供战略引领。这符合中欧双方根本和长远利益，也符合国际社会的共同期待。

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