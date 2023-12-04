人民网曼谷12月4日电 （记者孙广勇）12月3日，泰国第七天然气处理厂项目塔器发运仪式顺利举行，为该天然气处理厂按期建成奠定重要基础。

泰国第七天然气处理厂位于泰国罗勇府玛塔普油气码头核心区，由中石油管道局设计施工建设，是目前为止中资企业在泰国总包承揽的最大油气工程项目，也是中石油管道局在海外承建的首个具备乙烷回收功能的大规模天然气处理厂EPC总包项目。

该项目天然气年处理能力可达50亿立方米，占泰国天然气处理市场份额的20%。项目建设奉行“高效、节能、环保”的理念，建成后将替代已经运营超过30年的泰国第一天然气处理厂。该项目对于保障未来泰国能源供应、深化中泰两国友好合作、推动共建“一带一路”高质量发展和国际能源合作具有重要意义。

本次发运的塔器设备，为项目单体重量体积最大的核心工艺设备。这批设备是中国塔器制造商首次承揽泰国天然气处理和炼化项目大型塔器制造业务，其中立式塔器最大直径6.28米，卧式塔器（容器）最大直径6.4米，均创国内记录。

(责编：崔越、张悦)