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柬埔寨首相洪玛奈会见何卫东

2023年12月04日17:55 | 来源：新华网
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　　新华社金边12月4日电（记者吴长伟　廖泓清）12月4日，柬埔寨首相洪玛奈在金边会见到访的中央军委副主席何卫东。

　　洪玛奈请何卫东转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。他表示，建交65年来，柬中铁杆友谊不断发展，已成为全面战略合作伙伴。柬新政府坚定支持一个中国政策，坚决反对外部势力干涉中国内政，将继续传承柬中传统友好。感谢中方在柬面临困难时及时伸出援手，感谢中国军队对柬军现代化建设的大力支持。近年来，两军关系不断巩固发展，希望今后继续加强各领域务实合作。

　　何卫东转达习近平主席对洪玛奈的亲切问候和良好祝愿。他说，中柬是真正的铁杆朋友，两国在维护各自国家稳定、促进繁荣发展的事业中相互支持，共同捍卫国际公平正义，为构建新型国际关系树立了典范。在两国领导人战略引领下，两军在高层交往、机制建设、联演联训、人才培养等领域交流合作始终保持高水平发展。中方愿同柬方一道，保持各层级沟通、加强统筹设计、打造合作品牌、密切多边协作，不断巩固拓展各领域务实合作，为携手构建新时代中柬命运共同体作出新的更大贡献。

　　访问期间，何卫东还会见了柬埔寨人民党主席洪森，与柬副首相兼国防大臣迪西哈举行会谈，就两国两军关系、国际形势等交换意见。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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