余颖 丁想恬

作为一项坚持了36年的文化活动，剑桥莎士比亚戏剧节每年夏天在剑桥大学多个著名学院的花园露天举行。在8周时间里，剧坛巨匠与新锐青年为世界各地的观众们带来众多莎士比亚戏剧。剑桥莎士比亚戏剧节创办人和艺术总监、牛津大学博士大卫·克里利在戏剧领域深耕多年，曾指导了《麦克白》、《凯撒大帝》、《暴风雨》等数不胜数的莎翁名剧，为观众带来一场场佳作。

谈起重访中国之行，克里利依然难掩激动之情。此行他与北京人民艺术剧院、江苏省昆剧院导演、演员们进行了多场交流，克里利表示，期待与中国艺术家们合作，并继续通过戏剧促进文化交流。他目前正在与这些剧院商讨未来合作，包括把剑桥莎士比亚戏剧节再一次带到中国，也邀请他们来英国演出中国戏剧。

大卫·克里利。杰德雷克·科尔摄

精彩莎翁经典 登台汤显祖故里抚州

克里利介绍，剑桥莎士比亚戏剧节最与众不同的是，给观众提供了伊丽莎白时代露天剧场的体验。所有演员都身穿古装，伴奏也是伊丽莎白时代的音乐，将观众带回莎士比亚年代。年复一年，他们为世界各地的观众一次次呈现莎翁经典。“今年暑假许多来参加夏校的中国学生前来观看了《仲夏夜之梦》等表演。”

剑桥莎士比亚戏剧节设立了教育课程，培养表演艺术领域的青年人才。克里利特别鼓励年轻人阅读和演出莎士比亚经典。“莎士比亚是西方文化、戏剧和英语的核心。学习莎士比亚能让学生更好地掌握英语，莎剧还能开发学生的想象力，让他们通过表演来表达自我，从扮演他人中体验不同的生活。

2019年，克里利和剑桥莎士比亚戏剧节的演员们受邀来到江西省抚州市参加汤显祖国际戏剧节，带着《哈姆雷特》和《罗密欧与朱丽叶》登上了当地的舞台。克里利还在抚州老城区文昌里欣赏了昆曲《牡丹亭》表演。他回忆道，“昆曲表演的高雅和优美远远超乎了我的预期，让我和到场的英国演员们赞不绝口。汤显祖在中国文化中也起了和莎士比亚在英国文化中相同的作用。他的昆曲作品深深影响了中国现代戏曲的表现形式，是中国戏剧的核心。” 克里利认为，这些体验非常有趣，加深了他对中国的了解，是绝佳的文化交流机会。

大卫·克里利。杰德雷克·科尔摄

重访中国 打开中英合作新空间

今年6月，克里利又一次前往中国。在北京人民艺术剧院，他以讲座的形式与中国话剧新星们分享了莎翁经典和他们背后的历史，并和演员们就中英文戏剧、表演艺术和教育等主题展开热烈讨论。克里利还在知名演员于震的介绍下参观了北京人民艺术剧院博物馆，并观看了话剧《我爱桃花》。在南京，克里利访问了南京大学昆曲研究中心，与著名昆曲艺术家施夏明、研究中心副主任范丽甍探讨了昆曲表演艺术，在江苏省昆剧院观看昆曲演出。克里利表示，“两所剧院别出心裁的表演，让我意识到昆曲的风格和历史对中国现代戏剧的深刻影响。北京人民艺术剧院和江苏省昆剧院的演出代表了当今中国戏剧的表演手法。”

克里利期待未来和中国的表演艺术领域建立合作。在北京人民艺术剧院他与院长冯远征讨论了将剑桥莎士比亚戏剧节的作品带到北京演出，以及他们在戏剧节期间到英国演出的可能性。他表示，许多中国戏剧探索的主题和戏剧节带来的莎翁经典是相互呼应的，所以戏剧节很可能在日后与这些剧院进一步建立合作。

近期，克里利在英国参与创立了中英表演艺术学会，希望进一步促进中英两地艺术家和学者之间的交流。他将与英国剑桥康河出版社紧密合作，围绕莎士比亚和汤显祖的经典戏剧，在英国和中国编辑出版一系列中英文双语的关于青少年戏剧表演理论和实践的图书，以供中英两地的戏剧教师和学生们参考使用。2024年克里利计划在剑桥举办首届国际青少年莎士比亚戏剧节，该活动由他与来自英国、意大利、法国、新加坡、加拿大、迪拜和中国等地的年轻人联合发起。他认为，“表演艺术上的跨文化交流能带来不一样的化学反应，就像是给一个调色盘增添了新颜色，合作双方可以汲取彼此的优势，融合不同文化的元素，创新、丰富表演。”

(责编：崔越、张悦)