新华社耶路撒冷/加沙12月4日电 以色列军方3日说，以军在加沙地带扩大地面攻势，已在加沙地带南部展开作战行动。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）说，正与以军在南部重镇汗尤尼斯附近交火。

以军发言人丹尼尔·哈加里当晚在新闻发布会上说，以军地面攻势正扩大到“加沙地带所有地区”。

地面攻势指向加沙南部

以色列国防军总参谋长赫齐·哈莱维3日前往加沙地带视察作战部队。他说，以军两天来在加沙地带北部打死多名哈马斯指挥官，2日晨开始在加沙地带南部展开行动，投入兵力、打击强度和战果相比北部行动都不会“逊色”。

以军方电台当天报道，以军在汗尤尼斯以北展开地面行动。

汗尤尼斯是加沙地带第二大城市。哈马斯与以色列10月7日爆发大规模冲突后，以军大举进攻加沙地带，迫使大量住在加沙地带北部的民众南下至此避难。以军3日在汗尤尼斯及其周边地区空投传单，要求当地民众立即撤离此地。

美联社援引汗尤尼斯居民希克马特·齐德拉的话报道，有邻居接到了建筑将被炸的预警。“我们告诉他们（以色列），‘我们这里什么也没有，为什么要摧毁它？’”然而，房屋依旧被炸毁。

以色列和哈马斯短暂停火7天后，加沙地带战火重燃。连日来，以军一直在空袭轰炸加沙地带南部目标，为推进地面行动做准备。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡2日说，以军将扩大在加沙地带的地面行动，直到实现所有目标。他已指示国防军“以越来越激烈的程度”恢复战斗。

“整晚都是炮声”

哈马斯媒体办公室工作人员3日说，以色列军队过去24小时对加沙地带的袭击已造成至少700名巴勒斯坦人死亡。目前仍有数百人被困于废墟之下等待救援，越来越多的人流离失所。

另有巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，以军3日凌晨对加沙地带中部的布赖杰难民营和努赛赖特难民营发动空袭，造成至少32人死亡。

加沙地带居民纳比勒·甘杜尔告诉路透社记者，他3日晚将和家人去拉法，这是10月7日冲突爆发以来他们第五次搬家。“我们看不到任何安全的地方。但我们除了搬家还能怎样？我们还有孩子，这里整晚都是炮声。”

加沙地带卫生部门说，截至3日，以军在加沙地带的军事行动已经造成超过1.55万巴勒斯坦人死亡、4.1万余人受伤。以方说，约1200名以色列人在冲突中死亡。

联合国估计，加沙地带230万人口中180万人流离失所，其中大部分集中在加沙地带南部，近百万人目前避难于联合国援助机构设施。

加沙何处“安全”？

哈马斯10月7日自加沙地带对以色列境内军民目标发动突袭并扣押大量人员，以军随即持续空袭加沙地带并开展地面行动，同时以军事行动为由要求加沙地带北部所有居民撤往南部。

伊马德·哈贾尔一个月前从加沙地带北部逃难到南部。他告诉美联社记者：“我们无处可去，他们（以色列）把我们从（加沙地带）北部赶走，现在又要我们离开南部。”

哈利玛·阿卜杜勒-拉赫曼说：“以色列人告诉你去这个地方，随后便轰炸这个地方。事实是，加沙地带已经没有任何安全的地方。”

据路透社报道，以军坦克已经切断汗尤尼斯通往中部城市代尔拜拉赫的主要道路，将加沙地带一分为三，即北中南三个部分。以军想把200多万加沙地带民众赶到与埃及交界的拉法或地中海海滨城镇马瓦西一处以方所谓的“安全区”。

马瓦西的“安全区”面积仅几平方公里，且缺乏生活基础设施，难以容纳大量人口。包括联合国机构和国际慈善团体在内的十几个组织先前发表联合声明，反对单方面设立“安全区”。（记者：王卓伦、吕迎旭、柳伟建、王宏彬、陈立希；编辑：陈丹、王丰丰）

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