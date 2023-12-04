12月3日，巴基斯坦前总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”论坛理事长扎法尔·乌丁·马赫默德在第五届世界媒体峰会上高度赞扬中国供电服务质量，热情邀请中国企业参与巴基斯坦电力建设。

扎法尔当天在广州南沙举行的第五届世界媒体峰会《新时代人文经济学》智库报告发布暨研讨会上发表演讲，指出经济发展应以人为本。他认为，加强、加深企业社会责任是一个新的方向。

“中国南方电网有限责任公司董事长孟振平关于公司供电服务质量的介绍，让我想起了1977年我刚来广州读书时的情景，那时经常停电。”扎法尔说，“几十年过去了，孟总提到粤港澳大湾区内地九市的年平均停电时间已下降到了1小时以内，这正是中国发生了翻天覆地变化的缩影，也是经济发展以人为本的写照。”

扎法尔以自己的亲身经历为例，对比了在中国和巴基斯坦两国的用电感受。他说，中国电网线损已降到了很低。中国电力公司有很好的停电管理方案，检修一般安排在凌晨一两点后，对生活的影响很小。巴基斯坦发电能力大幅提升，但目前电网的线损还偏高，电网系统有待升级改造。

扎法尔真诚提出，在高水平对外开放的背景下，希望中国企业能更多地参与巴基斯坦的电力建设，把优质的供电服务带给更多人。 （孙榕蔓）

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