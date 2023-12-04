新华网内罗毕12月4日电（记者李卓群）庆祝中肯建交60周年侨界座谈会2日在肯尼亚首都内罗毕举办。该活动由肯尼亚华侨华人联合会、肯尼亚中国和平统一促进会主办。

中国驻肯尼亚大使馆参赞苗苗在座谈会上表示，当前，中肯各领域务实合作丰富多彩。共建“一带一路”倡议提出十周年来，许多项目在肯落地。在肯侨团为推动中肯友好作出重要贡献。国之交在于民相亲，希望老一辈侨胞薪火相传，带领新一代侨胞为中肯全面战略合作伙伴关系发展继续贡献侨界力量。

肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会会长高玮说，旅肯华侨华人长期在肯尼亚工作生活，是中肯关系友好发展的见证者、受益者、建设者。旅肯华侨华人应该着眼大局，着眼长远，注意维护好族群形象，为当地社会多做贡献，用责任和担当继续做好中肯民间使者和双边关系的建设者。

东部非洲中国总商会、东部非洲中国和平统一促进会、肯尼亚中国妇女联合总会等21个侨团的40多名代表参加了座谈会。代表们回顾了旅肯华侨华人对中肯关系发展所做的贡献，结合自身经历畅谈了如何做好中肯民间交流的使者，以及如何更好响应共建“一带一路”倡议，实现共同发展。

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