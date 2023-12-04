新华网东京12月4日电（记者冯翀 胡晓格）日本非盈利组织东方文化交流协会《二十五周年的历程》杂志发行纪念典礼2日在东京都新宿区户冢地区中心开幕。东方文化交流协会理事长高山英子、副理事长新井藤夫，日中友好协会常务理事永田哲二，日中协会理事长濑野清水，东京话剧艺术协会会长凌庆成等出席此次典礼并致辞。

纪念典礼结束后，协会成员与来宾合影。记者 冯翀 摄

为庆祝中日和平友好条约缔结45周年，东方文化交流协会以“二十五周年的历程”为题，发行纪念杂志。杂志用大量图文资料，回顾协会1995年至2020年期间举办的中日交流活动，包括文化交流、教育交流、考察访问等。

旅日华人歌唱家刘子真在纪念仪式上演唱了中文歌曲《越人歌》和日文歌曲《仰望夜之繁星》，赢得掌声连连。主办方还安排了众人合唱经典歌曲《北国之春》，并共同参与东北民间舞蹈——扭秧歌。

高山英子告诉记者，近期自己收到不少过去参加交流活动的学生讯息，十分感动。高山英子表示，文化交流，尤其是青年交流对两国而言至关重要。希望自己能继续发挥作用，通过举办各种日中民间交流活动，让两国民众感受对方文化，以促进民心相通。

凌庆成表示，老一辈中日友好人士开创先河，从建交到今天，已经走过51年的历程。“希望我们能一同把‘中日友好’的大旗高高举起，走向新的光明未来。”

东方文化交流协会致力于发展与亚洲各国，尤其是与中国的友好关系。协会通过促进文化交流和人员交流，在理解和信任的基础上与亚洲各国建立友好关系，并广泛参与公益事业。

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