人民网珠海12月3日电 （记者张丽鸥）12月1日至3日，欧美同学会第二届粤港澳大湾区论坛暨第五届留学生节在珠海成功举办。作为这次活动的重要组成部分，3日举行的人才友好青年友好体验之旅吸引了众多来自全国各地的参会嘉宾和留学归国人员。

参会嘉宾和留学归国人员参观横琴粤澳深度合作区展示厅。主办方供图

据了解，此次体验之旅共设有五条线路，参与者可自选路线，通过探访具有珠海代表性的地标，感受这座城市的无限活力和潜力。进入珠海博物馆，参与者可以深入了解珠海是如何从一个小渔村蜕变为珠三角地区陆海联通的关键城市；来到横琴粤澳深度合作区，参与者可以隔海远眺澳门，见证琴澳深度融合的画面；参观珠海太空中心和中航通用总装生产线，参与者对珠海如何演绎蓝天梦有了更为深刻的理解；前往粤港澳现代农业示范区和高新区，参与者亲身感受了珠海蓬勃发展的高新技术产业。

参会嘉宾和留学归国人员参观珠海太空中心。主办方供图

据了解，此次论坛期间还同步举办了海归创新创业项目路演、产业创新人才双选会、珠海高新区首届青年合唱团音乐会等一系列主题活动。这些活动为与会者提供了更多交流合作的机会，促进留学人员在珠海创业发展，为大湾区建设作出更多贡献。

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