人民网曼谷12月5日电 （记者孙广勇）10月16至19日，泰国总理赛塔·他威信来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行正式访问。中泰双方高度评价两国共建“一带一路”合作成果，提出将以“一带一路”倡议提出十周年为重要契机，推动“一带一路”倡议同泰国新发展战略对接，落实好《中华人民共和国政府与泰王国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，实现两国高质量、可持续的共同发展。

在“一带一路”共商共建共享的原则下，中泰两国在电力合作方面取得了丰硕成果。今年12月初，泰国国家电力局验收团队见证通过了中国企业参与建设的奥派2号变电站、华萨龙变电站和邦萨玛变电站气体绝缘封闭式组合开关出厂试验，标志着中国企业顺利进入泰国电力核心市场。

今年5月，中泰罗勇工业区的电力项目安装时，正值泰国的热季。炽热的太阳炙烤着大地，伴随着随时可能到来的降雨，给室外施工的变电站安装提出了极大考验。面对这一问题，中国企业中国电气装备集团平高集团有限公司积极应对，公司泰国市场负责人王飞龙说：“气体绝缘封闭式组合开关设备是变电站的核心设备，高温和降雨将会造成环境湿度激增，大大增加现场安装中水分控制的难度，为工程质量提出了极大的挑战。我们作为中国企业，必须保证高质量的产品和服务，助力中资企业在泰国的发展。”

近年来，泰国积极推进“东部经济走廊”和“泰国工业4.0”与共建“一带一路”倡议深度对接，两国在经贸、投资、新能源、高科技等领域不断取得亮眼成绩。越来越多的中国企业乘着“一带一路”的东风，在泰国落地扎根，中泰经贸合作迎来新的机遇期。来自中国的光伏企业2021年在泰国罗勇府投资建设了一座光伏工厂，得益于中国设计，在泰国生产的光伏组件顺利进入欧美市场，市场的快速发展推动了其在春武里府和巴真府分别新建一座组件工厂和一座电池工厂。中国企业平高集团与泰国企业合作参与工厂变电站的总包工程，仅用6个月就顺利完工，刷新了泰国当地变电站总包工程工期的记录。中国的高质量产品、快速的履约速度和积极的服务，获得当地好评，并助力中国新能源企业在泰国扎根、服务全球。

随着共建“一带一路”推进，未来的中泰电力合作将进一步深化，并给各方带来更多的发展机遇。今年7月，中国企业设计生产的供电设备顺利完成在泰国宋卡府丹诺变电站的安装和试验，这是中国电力企业在泰国交付的第一台混合式气体绝缘开关，代表着中国的电力装备产品质量和履约能力得到泰国电力核心市场的认可。

泰国商业部高级贸易专员蓬皮表示，中国连续10年成为泰国最大贸易伙伴，2022年双边贸易额达1350亿美元。泰中两国经贸合作领域广泛、合作程度深厚，泰方希望与中方在数字经济、绿色发展、新能源等领域开展更多合作。随着中国电力企业积极参与在泰国投资建设和泰国电力网络的发展，泰中能源领域合作将实现更大发展，推动共建“一带一路”取得更多成果。

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