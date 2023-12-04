新华社华盛顿/萨那12月3日电 美国中央司令部3日发表声明说，也门胡塞武装当天发动导弹袭击，分别击中位于红海南部海域的3艘商船，美国海军随即击落3架胡塞武装无人机。

声明说，当天共有4枚导弹从也门境内受胡塞武装控制的区域射向红海南部国际海域，其中1枚落水，另外3枚分别击中3艘商船。当时正在红海海域巡逻的美国海军“卡尼”号导弹驱逐舰驶往事发区域提供支持，其间共击落3架朝其飞来的胡塞武装无人机。

根据声明，受袭的3艘商船均系运送大宗货物的船只，共与14个国家相关联，不同程度受损。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚3日在一份声明中说，该组织当日在红海南部曼德海峡附近，用无人机和导弹分别对两艘“无视胡塞武装海军警告”的“以色列船只”进行了袭击。声明强调，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织袭击的“合法目标”。胡塞武装将继续阻碍“以色列船只”在红海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止对加沙地带的军事行动。

新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装多次宣称对以色列境内目标和途经也门海岸的“以色列船只”发动袭击。11月19日，胡塞武装在曼德海峡附近扣留了“银河领袖”号货船，并声称这艘船属于以色列。以色列国防军和以色列总理办公室随后发表声明说，被劫持的并非以色列船只，船上没有以色列公民。（参与记者：邓仙来 王尚）

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